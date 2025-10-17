"Muy Buenas. ¿Te puedo llamar?", dijo Koldo García Izaguirre en algunos de los mensajes interceptados por la UCO destinados al hijo de José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, en noviembre de 2021. "¿Voy a encender?", respondió el hijo del exministro. No se trata del único fragmento sospechoso que ha llevado a los investigadores a pensar que Víctor Ábalos puede tener una implicación en la trama hasta el punto de usar una mensajería oculta por el contenido de lo que tenían que hablar.

La UCO tiene claro que la presencia del hijo de Ábalos en estas conversaciones no es casual. "Para comprender de forma completa la situación económica de Ábalos, atendiendo a los indicios que apuntan a la existencia de una fuente de ingresos no declarada, resulta necesario exponer el papel que habría desempeñado su hijo Víctor Ábalos", destaca el último informe de la UCO.

"En primer lugar, el análisis de las cuentas bancarias vinculadas a Ábalos ha permitido identificar distintos ingresos, efectuados mediante transferencia bancaria, procedentes de una cuenta cuyo titular es su hijo, que ascenderían a un total de 23.379,10 € en el período comprendido entre 2022 y 2024". De hecho, la UCO ha elaborado una tabla donde se recogen "dichos movimientos con indicación de la fecha, el concepto, la cantidad y la cuenta de origen de los fondos". Y abarcan desde el año 2022 hasta 2024. Traducido: podría ser una reserva de inversiones o negocios desde donde se ha nutrido el exministro tras su salida del cargo en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Transferencias y alquiler

Es más, la UCO explica que, "adicionalmente, Ábalos recibió entre los años 2021 y 2022 un total de 32.640 € de la mercantil External Programmes Consulting SL —propiedad de Víctor Ábalos— en concepto de alquiler de la vivienda ubicada en XXXXXX de la Urbanización XXXXXX nº XX de la localidad de Bétera (Valencia). La suma de ambas cuantías, aun siendo diferentes conceptos, asciende a un total de 56.019,10 € que Ábalos habría percibido de su hijo Víctor en un período no mayor de tres años", concluye la UCO.

"Al margen de estos movimientos bancarios, ya de por sí significativos, el análisis de las conversaciones sugiere que, al menos desde 2022, Víctor Ábalos habría entregado dinero en efectivo a su padre de forma recurrente, constituyendo una vía de provisión de fondos al margen de sus ingresos declarados", añade la investigación.

"En este sentido, de las conversaciones grabadas por Koldo e incluidas en el Informe nº 96/2025 de fecha 5 de junio de 2025, se ha

observado cómo dos de ellas permiten profundizar en esta línea".

En una de ellas, por ejemplo, "fechada el 2 de febrero de 2022 (179), Koldo y Santos debatían cuánto dinero quedaba aun pendiente por entregar a Ábalos, a quien, según sus cálculos, ya se le habrían entregado 550.000 € procedentes de adjudicaciones de obra pública. Durante esta conversación, Koldo insistió en que debía abonarse a Ábalos al menos, la cantidad adicional de 150.000 €. En ese momento, para reforzar su posición, Koldo aludió a la situación económica de Ábalos, explicando que su hijo le estaba proporcionando dinero en efectivo con origen en Colombia", explica la unidad de la Guardia Civil.