Tres senadores se disputan el interrogatorio a Pedro Sánchez en el Senado

Pedro Sánchez deberá comparecer en la comisión Koldo del Senado el próximo 30 de octubre para someterse a las preguntas del Partido Popular sobre los casos de corrupción que le acorralan. La persona elegida para dirigir el interrogatorio es clave para que el partido de Alberto Núñez Feijóo salga victorioso de una jornada en la que la expectación será máxima.

El nombre del elegido no se conocerá oficialmente hasta el mismo momento en el que comiencen las preguntas, pero tres son los nombres que suenan para encargarse de esta difícil tarea. El mejor posicionado es Alejo Miranda, portavoz de la comisión, ha protagonizado varios interrogatorios exitosos y tiene muy buena imagen dentro del grupo y ante la dirección del PP. Rocío Dívar y Alfonso Serrano completan el trío de candidatos con más opciones de ser elegidos.

El estilo calmado y conciso de Miranda, alejado de la disputa política, le sitúa en muy buena posición para asumir un papel en el que el protagonismo debe ser para Sánchez. El riesgo de que la sesión se convierta en una refriega parlamentaria puede dar al traste con el objetivo de la investigación, por lo que la templanza de la que ha hecho gala hasta ahora juega a su favor.

Aunque no ha asumido el interrogatorio a ningún ministro, Miranda ha protagonizado varios cara a cara con piezas clave de las diez tramas corruptas que afectan al presidente. Entre ellos, la presidenta de Navarra, María Chivite; la cabecilla de la cloaca del PSOE, Leire Díez o el chófer de las primarias que auparon a Sánchez a la Secretaría General, Cristian Corvillo. En varios ha logrado sonadas confesiones y una importante presencia en medios de comunicación.

Alejo Miranda durante una entrevista en esRadio

Miranda es senador por Cuenca. Nacido en 1981, es licenciado en Derecho, tiene un MBA por la IESE Business School y distintos títulos de máster y posgrado. Durante siete años ocupó cargos directivos en la Comunidad de Madrid, destacando su liderazgo en la construcción del Hospital Zendal durante la pandemia de la COVID. Estuvo también en el IVIMA y trabajó en el Gabinete de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Su currículum y trayectoria le aportan una experiencia técnica muy sólida que ha podido poner en práctica como senador, dada la necesidad de estudiar una ingente cantidad de informes y documentos que pasan por las numerosas comisiones de investigación que se desarrollan en el Senado: Koldo, Dana, el CIS o el apagón. Es portavoz en la primera y preside la que investiga a José Félix Tezanos.

Rocío Dívar, en la quiniela

Rocío Dívar, a diferencia de su compañero Miranda, sí ha protagonizado interrogatorios a ministros, como a la portavoz, Pilar Alegría, con la que comparte origen: Zaragoza. Nacida también en 1981, gustó especialmente al PP en esa intervención ya que fue capaz de desmontar el discurso vacío y carente de explicaciones de la ministra. Esto le da galones para poder asumir un cara a cara con Pedro Sánchez.

Rocío Dívar interviene en el Senado

Es Letrada de la Seguridad Social y fue ascendida dentro del organigrama del partido en la última remodelación que hizo el PP en el Congreso Nacional del mes de julio. Feijóo incluyó a Dívar en el segundo escalafón de la jerarquía como vocal de la Ejecutiva, lo que evidencia su proyección a nivel nacional y la confianza que ha depositado en ella la dirección del PP.

Alfonso Serrano, el perfil más político

Alfonso Serrano fue el encargado de organizar el Congreso Nacional del PP, demostrando tener muy buena sintonía con la dirección nacional. Es la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso y tiene una dilatada experiencia política, lo que coloca en buena posición para enfrentarse a Pedro Sánchez, quien podría intentar dar la vuelta a la comisión de investigación para convertirla en un mitin político.

El senador Alfonso Serrano en una imagen de archivo.

El cara a cara entre ambos acapararía todavía más foco del que ya atrae la presencia del presidente, siendo el primer jefe del Ejecutivo en ejercicio que se someterá a una investigación parlamentaria. Serrano ha demostrado siempre tener mucha garra en sus interrogatorios, como el que protagonizó con Reyes Maroto, por lo que podría arrinconar al presidente si intenta zafarse.

Nacido en Madrid en 1976, es licenciado en Políticas por la Autónoma de Madrid. De los tres candidatos, es el perfil más político de todos, lo que puede ser un arma de doble filo: si Sánchez acude sin ánimo de responder a nada, la experiencia de Serrano le facilita poder arrinconarle, pero existe el riesgo de que el interrogatorio derive en un rifirrafe en el que las respuestas de Sánchez pierdan foco.