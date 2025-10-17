El nuevo abogado de Ábalos: un ex fiscal sancionado por insultar a jueces en Twitter

Tras romper con su anterior letrado, José Aníbal, alegando "diferencias irreconciliables", el ex ministro José Luis Ábalos ya tiene nuevo abogado para evitar entrar en prisión. Se trata del ex fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista, experto en delitos de fraude fiscal, macro-estafas, delitos de corrupción en mercados internacionales, blanqueo de capitales, derecho penitenciario y extradición. Además, Bautista fue uno de los fiscales del 11-M y del caso Faisán.

Pero además de destacar en muchos ámbitos del derecho, el nuevo abogado de José Luis Ábalos es conocido por insultar a otros magistrados desde cuentas de Twitter anónimas. En este sentido, en 2014, Carlos Bautista fue expedientado y posteriormente sancionado con 400 euros de multa por cometer una infracción grave al criticar a varios jueces y fiscales desde un perfil falso en redes sociales. Al ser descubierto, Bautista pidió disculpas de forma pública reconociendo su grave error.

Y es que entrando en detalle, del entonces Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, Bautista decía que, cómo tenía el título de director de cine, si no le venía bien el vídeo que iba a recibir de un ahogamiento de 15 subsaharianos en Ceuta -algo que fue muy mediático- tal vez él lo podría editar.

"Ha despertado al rey"

Continuando con los ataques a magistrados, coincidiendo con la declaración de la infanta Cristina ante el juez Castro en Palma de Mallorca, Bautista señalaba que "el fiscal Horrach ha pedido un receso, tiene que llamar a Zarzuela. Ahí está Torres Dulce desde las 9:00 de la mañana, ha despertado al rey". Y ese mismo día, otro mensaje sobre el fiscal anticorrupción del caso Urdangarín, en el que decía que "lleva pinganillo para contarle en directo la declaración al rey".

Y por si fuera poco, Bautista también llamaba borracho al juez Fernando Andreu: "Son ya las siete y ya hace 16 días que el juez Andreu no incorpora los correos de Blesa a la causa de las preferentes. Está muy cansado de ir de vinos", le acusaba el ahora abogado de José Luis Ábalos.