El Gobierno de Pedro Sánchez sigue, a día de hoy, sin felicitar a la líder opositora en Venezuela, María Corina Machado, por ganar el Premio Nobel de la Paz, a quien sí felicitaron infinidad de mandatarios internacionales. El presidente lo justificó en que no había felicitado a otros Premios Nobel extranjeros, lo que era falso.

Además de evidenciar la connivencia existente entre el Ejecutivo y la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, lo ocurrido denota la pérdida de influencia española en el exterior, especialmente en Iberoamérica, pese a los lazos que unen a nuestro país con el continente. Por este motivo, el PP ha emprendido una ofensiva en el Senado para que el Gobierno dé las explicaciones oportunas sobre este atronador silencio.

La portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, junto al senador José Antonio Monago han registrado una batería de preguntas para obtener respuesta por escrito del Ejecutivo, después de que el pasado miércoles la diputada Cayetana Álvarez de Toledo pusiera en pie a la bancada del PP para aplaudir a la heroína venezolana, con el silencio de Vox.

El Gobierno deberá ahora responder:

1. ¿Por qué motivo el Presidente del Gobierno no ha emitido una felicitación pública a la líder venezolana María Corina Machado tras la concesión del Premio Nobel de la Paz?

2. ¿Considera el Ejecutivo que el reconocimiento internacional a Machado constituye un respaldo a la lucha democrática frente al régimen de Nicolás Maduro?

3. ¿Ha valorado el Gobierno el impacto que su silencio puede tener sobre la imagen exterior de España y su papel en la defensa de los derechos humanos en Iberoamérica?

4. ¿Prevé el Ministerio de Asuntos Exteriores emitir alguna comunicación institucional de apoyo al proceso democrático venezolano tras este reconocimiento internacional?

Además, en la Sesión de Control al Gobierno del próximo martes, también interpelarán, previsiblemente, al ministro de Exteriores, a cuenta de este asunto, especialmente después de que El Mundo publicara que José Manuel Albares y la Ministra de Defensa, Margarita Robles, le dieron la enhorabuena en privado a Corina Machado, lo que deja al descubierto la incoherencia del Ejecutivo.

El senador José Matarí preguntará "¿cómo valora el Gobierno la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado", cuestión que evitó responder el Ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la Sesión de Control del Congreso cuando le preguntó Álvarez de Toledo en similares términos.