Todas las pruebas que apuntan a la financiación ilegal del PSOE y Sánchez quiere que no veas

Pedro Sánchez ha salido a la opinión pública a asegurar que no hay ni una prueba de financiación ilegal en el PSOE. Y, efectivamente, no hay una: hay infinidad de ellas.
Este es el listado de indicios recopilados ya en sede judicial que apuntan con claridad a una contabilidad B en el partido de Sánchez:
- Existencia probada y documentada de sobres con fajos de dinero y todo un lenguaje basado en "chistorras, lechugas, soles y folios" que ya ha sido más que probado su encaje con los billetes de 500, 100, 200 euros y fajos de billetes en general.
- Existencia de pagos que vulneraban sistemáticamente los límites de la ley antiblanqueo y no activaron ningún control. Antes de 2021 sólo se podían hacer pagos en metálico de menos de 2.500 euros y desde ese año, de menos de 1.000 euros. La única forma de que no se activaran los controles es que los pagos fueran opacos.
- Dos secretarias captadas con conversaciones repartiendo el dinero en fajos y sobres y pidiendo a los cargos que cobraran pronto porque "no les gustaba tener tanto dinero en los cajones".
- Pagos en metálico crecientes en las fechas de las elecciones: "2000 chistorras" es "1 M" es la frase que delata el pago justo un mes antes de las primeras presidenciales ganadas por Sánchez en abril de 2019.
- Pagos que no tienen cotejo en los movimientos de dinero oficiales de los afectados, tal y como ha afirmado ya la UCO.
- Pagos de al menos 95.000 euros para Ábalos coincidiendo justo con los años de máximo esplendor de los negocios turbios, en concreto, en el año de los contratos de las mascarillas para el covid.
- Acumulación de 21 sobres cobrados por Santos Cerdán procedentes del PSOE justo tras su llegada al cargo dejado por Ábalos -el de secretario de organización del partido-.
- Dos bolsas de dinero entrando en Ferraz por valor de 45.000 euros cada una, tal y como ha denunciado y confirmado en sede judicial Carmen Pano, la misma persona que aparece en la trama Hidrocarburos y que habría formado parte del esquema para dar a Ábalos el chalé de La Alcaidesa.
- Pagos desde Venezuela por valor de 250 millones de dólares en cupos de extracción de petróleo con destino a toda la Internacional Socialista pero pasando por España, tal y como ha denunciado Víctor de Aldama, que también ha aportado ya el sobre con los cupos.
- Pagos en petróleo cuya última finalidad era que Sánchez fuera presidente de la Internacional Socialista, según Aldama. Y esa presidencia internacional para Sánchez llegó en noviembre de 2022.
- Pagos en fajos para los gastos de Ábalos en el Parador de Teruel.
- Comisiones en obras públicas presuntamente amañadas que no se sabe dónde están y que el juez estima en un valor mínimo de 5 millones de euros.
- Rutas de dinero a República Dominicana comandadas por los García Izaguirre, los más cercanos a los que gestionaban el movimiento de los sobres.
- Conversaciones con empresarios de contratos públicos hablando de pagos a "espaldas del partido" y distintas "ganaderías". La UCO considera que se refieren a esa misma contabilidad B.
- Conversaciones subidas de tono captadas por la UCO en las que Cerdán se enfada con Ábalos por llevarse dinero con otras empresas y sin contribuir.
- Una gerente del PSOE cazada mientras gestionaba el cobro del "impuesto" a miembros de la trama: Ana María Fuentes. El que debía pagar causalmente era el responsable ministerial de las obras públicas de carreteras.
- Otro gerente sacado de urgencia de su cargo en el partido tras salir Ábalos del Ministerio y que ha acabado en ENUSA con 245.000 euros de sueldo: Mariano Moreno. ENUSA, el mismo sitio donde fue enchufada Leire Díez, una de las cabecillas de la cloaca del PSOE.
- Prostitutas colocadas en puestos públicos con conocimiento de todos y de las que nadie se quejaba. ¿Quizás porque sus impulsores eran los que captaban dinero para el partido?
- Una auditoría interna que no se enteró ni de los enchufes de las prostitutas, ni de los contratos de las mascarillas, ni del petróleo, ni de los sobres, ni de nada… pero que ya acaba de confirmar que no se atreve a decir que no haya caja B.
- Y un presidente que defendió contra viento y marea a Santos Cerdán hasta el último minuto. ¿Quizás porque Cerdán tiene toda la información de todos?