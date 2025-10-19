Sánchez agita la "ola reaccionaria" para fracturar a la derecha

El presidente del Gobierno ha optado por agitar, una vez más, el fantasma de la "ola reaccionaria" para situar a Vox en el epicentro del tablero político y, de paso, erosionar al Partido Popular. En sus últimas intervenciones, Sánchez ha evidenciado un deliberado desdén hacia Núñez Feijóo, reservando sus dardos más directos para Abascal. Todo ello responde a una estrategia calculada que pasa por dividir a la derecha y reforzarse electoralmente difundiendo el mismo discurso que explotó durante la campaña de 2023.

En la sesión de control, tras ser acusado por el líder del PP de convertir a España "en un país caro para el trabajador y barato para el delincuente", Pedro Sánchez desvió el foco hacia la corrupción, replicando que "si ha existido caja B ha sido en el PP" e ironizando con la pregunta: "¿qué aporta usted a la política española?". Ante Abascal, que citó a Ábalos y al hermano de Sánchez y le preguntó si él es el autor material o intelectual de los casos que afectan a su familia, el presidente se limitó a criticar las políticas de Vox y zanjó con contundencia que "PP y Vox, distintas siglas, mismo proyecto reaccionario".

En las filas socialistas reconocen que este movimiento de elevar a Abascal como líder de la oposición forma parte de una estrategia calculada para debilitar a Feijóo y abrir una brecha interna en el Partido Popular, alentando una pugna por el liderazgo. Una maniobra que algunos interpretan como parte de la "pinza" entre PSOE y Vox.

Mientras se atribuye la conducción de un Gobierno "decente", el presidente del Ejecutivo lanza duras críticas contra Vox por promover un discurso de "miedo y deshumanización" hacia los inmigrantes, y no duda en señalar que "Feijóo se ha convertido en una mala copia de Abascal", como afirmó recientemente en un acto de partido en Málaga. El líder de Vox ha caído en el seguidismo al PSOE al acusar a Feijóo de "repetir" sus consignas e ironizar con que "se va a dejar barba" como él.

Con la afirmación de que "la derecha de PP y Vox son lo mismo", Pedro Sánchez equipara al partido más votado en las últimas elecciones, que cuenta con 137 diputados, con la tercera fuerza del Congreso, Vox, que apenas suma 33 escaños.