Aldama revela que Begoña Gómez tiene la nacionalidad de República Dominicana

La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha solicitado y recibido la nacionalidad de República Dominicana, según lo ha revelado el empresario vinculado a la trama Koldo, Víctor de Aldama. "Me consta, me viene de buenas fuentes", ha aseverado después de recalcar que la esposa de Pedro Sánchez se aprovechó de su posición como mujer del secretario general del PSOE para sus relaciones profesionales.

En una entrevista concedida a Telemadrid, el empresario también ha comentado que Gómez presionó a los Hidalgo para que patrocinaran su cátedra chantajeándoles con que el Estado no llevaría a cabo el rescate a su aerolínea, Air Europa, si no se ponían de su parte. "Javier (Hidalgo) estaba cansado de tanta presión, le hacía ver que si no la patrocinaba no iba a haber rescate", ha desgranado Aldama.

En este marco, Aldama también ha recordado los negocios del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela y ha hilado el rescate de Air Europa con el de Plus Ultra. Sobre este último, ha explicado que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se negó a darlo por considerarlo fuera de la norma tras la petición de Zapatero y que fue Sánchez quien le ordenó que hiciese "todo lo que manda" el expresidente.

Koldo, a Sánchez: "Te voy a romper la cabeza"

En otro orden de cosas, aunque en estos momentos el presidente del Gobierno se niegue a reconocer que los integrantes de la trama Koldo han sido su círculo más cercano en el partido, la relación de Sánchez con Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán no solo fue muy cercana a bordo del Peugeot con el que se recorrieron España; sino que su relación fue de confianza absoluta hasta el estallido del caso. Tanto es así que Koldo le llegó a decir al jefe del Ejecutivo en tono de broma: "Te voy a romper la cabeza".

De hecho, el empresario ha recalcado que Sánchez sabe de primera mano que la trama malversó "al menos casi 4 millones de euros"; una cifra que podría ser mayor, ya que "no solo había un Víctor de Aldama en el Ministerio de Transportes": "Eso es un pastizal pero hay mucho más dinero". La gran parte de ese dinero, según ha dicho, proviene del amaño de adjudicación de obras públicas y del caso mascarillas.

El dinero se encuentra "en el extranjero"

Para Aldama, ese dinero se encuentra guardado "en el extranjero", en concreto, podría estar en países como Colombia, Panamá y Guinea, a los que Koldo viajaba "mucho" con "pasaporte diplomático". Un pasaporte que le habría permitido viajar sin enseñar las maletas: "La pregunta es por qué lo tenía, a mí me consta que lo tenía, lo he visto personalmente". Sobre si el dinero se encuentra en Dominicana, Aldama ha dicho que es de ahí de donde salía, es decir, que Joseba García –hermano de Koldo— lo recogía en este país y lo llevaba a otro sitio, por lo que cree que no debe estar en Dominicana actualmente.

Además, Aldama ha respondido a las palabras de la exesposa de Ábalos, Carolina Perles, que lo culpaba a él de los viajes y las fiestas del que fuera secretario de Organización del PSOE: "No sé si esta señora se enteró o se va a enterar ahora de que la única persona que se preocupó cuando le detectaron su enfermedad fui yo, que le dije a su marido que la llevase a la clínica de Navarra". Una recomendación a la que se unió la compra de un vehículo por parte de Aldama para que lo disfrutara Perles.