El PP prepara el camino contra Ángel Víctor Torres a la espera del informe de la UCO

El Partido Popular allana el camino para cercar al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la semana en la que podría darse a conocer el informe de la UCO que le señalaría directamente. El grupo de Ester Muñoz ha presentado una propuesta en el Congreso para exigir al Gobierno que cese "la degradación institucional" a la que somete al país por su falta de cooperación con las Comunidades Autónomas.

La Proposición No de Ley, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, critica el choque institucional que se viene produciendo desde hace tiempo, con graves consecuencias, como sucedió en la Dana, de la que se cumple la próxima semana el primer aniversario, o con los incendios. También a la hora de repartir menores extranjeros entre regiones o a la hora de abordar el sistema de financiación autonómica.

El texto critica que se ha vaciado de contenido la Conferencia de Presidentes, "ha sido relegada a un papel meramente protocolario", y las Conferencias Sectoriales, que han sido "sistemáticamente marginadas". Todo ello, en favor de acuerdos y negociaciones bilaterales para favorecer a los socios de Pedro Sánchez. Como consecuencia, las CCAA han sido "relegadas a un papel secundario".

Una situación que "convierte el sistema autonómico en un escenario de enfrentamiento permanente en lugar de un marco de colaboración al servicio de los ciudadanos". Por ello, el PP exige al Gobierno "reafirmar el principio de lealtad institucional como eje rector en las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas".

La propuesta pretende, además, poner coto al permanente intento del Gobierno de dividir al PP utilizando en su contra el poder territorial que tiene. De ahí, que el PP reclame al Ejecutivo "abstenerse de utilizar las instituciones y los órganos de cooperación territorial como instrumentos de negociación política o de confrontación partidista", lo que apela directamente al ministro Torres.

Es necesario, también, "garantizar que los acuerdos intergubernamentales en materia competencial o financiera se adopten siempre en órganos multilaterales y con criterios de transparencia, publicidad y objetividad" e "impulsar mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan verificar el cumplimiento efectivo del principio de lealtad institucional en las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas."

De esta forma, el PP pone en su punto de mira a Torres, no sólo por la corrupción que afecta al Gobierno y que investiga la Guardia Civil, sino también por su gestión al frente del ministerio de Política Territorial, que tantos conflictos ha protagonizado con las CCAA.