Koldo y Ábalos se libran de entrar en prisión… por ahora

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado mantener en libertad al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, que se ha negado a declarar este jueves en el marco de la trama Koldo alegando que sufre indefensión al no haber podido acceder a sus dispositivos incautados. Cabe destacar que de dichos dispositivos han salido gran parte de los audios y los mensajes recogidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en sus informes.

Por su parte, José Luis Ábalos también ha quedado en libertad tras, como su exasesor, negarse a declarar ante Leopoldo Puente. El magistrado ha seguido el criterio del fiscal Luzón y mantiene la libertad a ambos. Esto no quiere decir que no vaya a producirse una futura condena, es más, en los autos, Puente ha destacado la existencia de dinero en efectivo sin declarar, algo que señala directamente al exministro y su exasesor.