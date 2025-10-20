Las violaciones con penetración cometidas por 'mujeres' se disparan un 1.709 % en diez años

Las agresiones sexuales con penetración cometidas por 'mujeres' se han disparado un 1709% en solo una década pasando de 11 casos en 2014 a 198 en 2024. Así consta en el Portal Estadístico de Criminalidad analizado por Libertad Digital. Muchos apuntan a que este repunte histórico y sin precedentes se debe a la Ley Trans impulsada por la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, y aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el año 2023.

Este fenómeno de violaciones con penetración cometidas por 'mujeres' ha experimentado un aumento superlativo coincidiendo con otro aumento exponencial, el del cambio de sexo desde la aparición de la Ley Trans de Irene Montero. Desde marzo de 2023, año en el que el Gobierno de Sánchez aprobó la norma, un total de 10.670 personas han modificado su sexo en el Registro Civil. Concretamente, 5.139 lo hicieron en 2023 y 5.531 lo hicieron el pasado año.

En este sentido, los hombres están aprovechando más esta legislación: En 2023, los cambios de sexo de hombre a mujer fueron 3.149, frente a los 1.990 cambios de mujer a hombre. En 2024, la tendencia fue aún mayor: 3.491 hombres cambiaron su sexo a mujer en el Registro Civil mientras que 2.040 mujeres optaron por cambiar su sexo al masculino.

Críticas a Marlaska

Un gran bloque del feminismo es cada vez más reacio a la Ley Trans por motivos como este. Es por ello, que el Ministerio del Interior Fernando Grande-Marlaska ha recibido varias solicitudes para que sus informes estadísticos recojan el sexo registral y no solo hagan la división entre masculino y femenino para que las estadísticas no sean falsas.

Y es que, con esta nueva norma aprobada por el PSOE y la extrema izquierda, el cambio de sexo se reduce simplemente a una declaración de voluntad sin la necesidad de aportar informes médicos, psicológicos ni acreditar tratamientos hormonales o quirúrgicos como antaño.