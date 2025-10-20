Sánchez propone computar inversión climática como gasto de defensa para la OTAN

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que algunas partidas de inversión contra el cambio climático pueden ser contabilizadas como parte del gasto en seguridad y defensa comprometido con la OTAN, que este año 2025 debe alcanzar el 2 % del Producto Interior Bruto (PIB).

La medida busca cumplir con los compromisos internacionales de España ante la Alianza Atlántica, al mismo tiempo que se refuerza la lucha contra el cambio climático, integrando las inversiones medioambientales dentro de la política de defensa nacional.