Una juez investiga a Cerdán por falso testimonio al haber "faltado sustancialmente a la verdad" en el Senado

El exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán ha recibido una nueva mala noticia desde la cárcel de Soto del Real, donde se encuentra en prisión preventiva por ser el cabecilla de la trama Koldo. La titular del Juzgado de Instrucción número 24, María Esmeralda González García, ha abierto diligencias previas contra él por supuestamente "faltar sustancialmente a la verdad" en la comisión que investiga la trama Koldo en el Senado en su comparecencia de abril de 2024, cuando negó que hubiese hablado con el exasesor de José Luis Ábalos después de 2021 y cualquier tipo de vinculación a la trama.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la juez ha abierto esta investigación después de una querella de la plataforma Hazte Oír, que acusa al exdiputado del PSOE de mentir en la sesión de la comisión en la Cámara Alta, lo cual sería castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses, según queda recogido en el artículo 502 del Código Penal.

Según detalla la juez de instrucción, las preguntas de los senadores fueron claras y objetivas, por lo que la respuesta negativa de Cerdán a las mismas no puede ser interpretada como una valoración subjetiva de los hechos. Las preguntas a las que Cerdán respondió negativamente —según ha quedado recogido en el diario de sesiones del Senado— fueron:

"¿Contactó con KOLDO GARCIA de 2021 a 2023?

¿ Tendría conocimiento de que KOLDO GARCIA habría ejercido funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas?

o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas? ¿Habría dado instrucciones a esta persona para que se beneficiaran determinadas empresas?

¿Habría tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros, empresa o sociedad interpuesta con KOLDO GARCIA?".

La UCO tumba la versión de Cerdán

En este sentido, según refleja el escrito de la magistrada, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo señaló directamente como el cabecilla de la trama acreditaría que Cerdán sí contactó con Koldo entre los años 2021 y 2023; que sí tenía conocimiento de que Koldo habría ejercido como intermediario; que sí le habría dado instrucciones para beneficiar a determinadas empresas; y que sí habría tenido una relación empresarial directa con Koldo.

"El compareciente ante la Comisión Parlamentaria en el Senado, SANTOS CERDAN LEON, habría faltado sustancialmente a la verdad, al concurrir indicios de que hay desviación clara entre la narración del compareciente, y la realidad material por la que fue interrogado. Esa desviación resultaría patente y manifiesta a la vista del contenido del informe elaborado por la Guardia Civil, faltando –a la verdad— SANTOS CERDAN LEON en su testimonio", explica el escrito elaborado por la titular del juzgado de Instrucción número 24 de Madrid consultado por LD.

En este sentido, se presta a abrir las diligencias previas siempre y cuando la asociación querellante aporte una fianza de 3.000 euros en un plazo de cinco días. Así, una vez tenga la información corroborada por el Congreso de que Cerdán ya no es diputado en las Cortes y sea abonada la fianza, el juzgado procederá a admitir a trámite la querella.