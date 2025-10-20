Yolanda Díaz celebra la posible congelación de cuotas para autónomos con menos ingresos

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha calificado como una "muy buena noticia" la decisión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de abrirse a congelar las cuotas de autónomos con tramos más bajos en 2026.

Según Díaz, esta medida supondría un alivio económico para los trabajadores por cuenta propia con menores ingresos, reforzando el compromiso del Gobierno con la protección del empleo y la equidad en el sistema de cotizaciones.