Bolaños miente sobre el informe de la Comisión de Venecia para que el Parlamento controle a los vocales del CGPJ

El ministro de Justicia ha vuelto a tergiversar un informe de la Comisión de Venecia, en este caso referente a los dos modelos de reforma que proponen conservadores y progresistas para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Para Félix Bolaños, la citada comisión desestima el modelo que avala el PP, cuando en realidad lo acepta —con peros— mientras que sí que desestima el modelo que apoya el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Dice en el epígrafe 36 que ese modelo tiene un alto riesgo de corporativismo y de politización interna dada la extrema politización de las asociaciones judiciales conservadoras de nuestro país", ha espetado el dirigente socialista en el Pleno del Senado este martes poniendo calificativos en boca de la comisión que esta simplemente jamás ha dicho.

De hecho, según adelantó El Confidencial, el informe da por bueno el modelo que propone el ala conservadora del CGPJ para la futurible elección de los vocales del Consejo, si bien explica que deben realizarse unas modificaciones para no caer en riesgos de politización. En concreto, el informe asevera que "no debe pasarse por alto el riesgo de politización interna, especialmente si las asociaciones judiciales ejercen una influencia significativa sobre las nominaciones y campañas, pudiendo condicionar el proceso electoral".

A pesar de lo que ha asegurado este martes Bolaños en la Cámara Alta, la Comisión no descalifica de ningún modo algún tipo de "extrema politización de las asociaciones conservadoras". Es más, aunque propone mejoras en la independencia judicial en el modelo, afirma que la opción que apoya el PP "es bienvenida" porque "cumple con el estándar europeo de elección entre pares".

La progresista no es bienvenida

Aunque no lo pareciera por las palabras del ministro de Justicia, la comisión da por "bienvenida" la propuesta conservadora, pero no hace lo propio con la progresista. Sobre esta última, expone los mismos riesgos internos de politización que le achaca a la conservadora, pero además le achaca una vulneración del procedimiento de elección "al hacerlo susceptible de politización externa en el Parlamento". Por ello, sentencia que "no cumple con los estándares europeos".

Para la Comisión de Venecia, es necesario proteger al sistema judicial no solo de las interferencias externas, sino también de la politización interna. Por ello, propone cuatro líneas de mejora a ambos modelos que se centran en la etapa de nominación de candidatos –en la que se debería reducir, según el organismo, el mínimo de avales para presentarse candidato— y en considerar una convocatoria abierta de candidaturas.

Políticos eligiendo a jueces

En resumidas cuentas, el modelo conservador propone reducir la carga que el Congreso y el Senado tienen actualmente a la hora de determinar los vocales del CGPJ, mientras que el progresista aboga por que todos los vocales sean elegidos por el Parlamento; lo que provoca —como se ha podido comprobar los últimos años— más injerencias si cabe de la política en la Justicia.

Esta forma de proceder en la que Bolaños achaca a un organismo internacional un dictamen tergiversado ya fue usada por el Gobierno para justificar la Ley de Amnistía.