Borja Méndez: "Montero y Adriana Lastra se obcecaron en colocar a su amigo Mariano Moreno al frente de Enusa"

El periodista Borja Méndez, de La Razón, ha desvelado en La Noche de Cuesta, de esRadio, nuevos detalles sobre la figura de Mariano Moreno Pavón, el que fuera gerente del Partido Socialista durante la etapa en la que se movían los famosos "sobres con el sello del PSOE", en el marco del caso Koldo.

Según ha explicado Méndez, Moreno fue apartado de su puesto en Ferraz en 2021, tras detectarse un desfase en las cuentas internas del partido, aunque poco después fue recolocado en una empresa pública. "Mariano Moreno siempre ha sido uno de los chicos de Adriana Lastra", ha asegurado el periodista. "Cuando Santos Cerdán llega a la Secretaría de Organización y revisa las cuentas, se da cuenta de que hay un desfase bastante claro en los gastos. En un primer momento lo achacan a Ábalos, pero luego llega hasta Mariano Moreno Pavón, que era el gestor", ha explicado.

Tras ser cesado, Moreno pasó de ser gerente nacional del PSOE a jefe de los servicios de atención al cliente del partido, un puesto menor que evidenció su caída en desgracia.

El "rescate" de Montero y Lastra

En ese contexto, ha explicado Méndez, entraron en escena Adriana Lastra y María Jesús Montero, quienes habrían impulsado su fichaje en la empresa pública Enusa, dedicada a la gestión del uranio. "Estas dos personas se obcecan porque es su persona de máxima confianza", ha señalado. "La presidencia de Enusa tiene un sueldo de unos 245.000 euros anuales y un perfil bajo mediáticamente. Era el premio perfecto", ha subrayado Méndez en esRadio.

El periodista ha añadido que durante los meses previos al nombramiento, Moreno estuvo tres meses prácticamente apartado, hasta que fue designado finalmente presidente de Enusa.

A juicio de Méndez, esta maniobra respondió más a una cuestión de amiguismo interno que a un intento de "comprar el silencio" del exgerente: "Yo creo que lo que le pagaron fue el amiguismo, el ser el amiguito de Adriana Lastra", ha afirmado.

Lastra contra Ábalos

Borja Méndez contextualizó además el movimiento como parte de la guerra interna entre Lastra y Ábalos dentro del PSOE. "Quien estaba antes en la presidencia de Enusa era Berlanga, un hombre del PSOE valenciano y de la máxima confianza de José Luis Ábalos. Con este movimiento, Lastra hizo un dos por uno: colocó a su amigo y quitó a Ábalos", ha explicado.

Además, el periodista ha recordado que, en aquel momento, Lastra aún conservaba poder en el partido, pese a que seis meses después sería relegada por Pedro Sánchez.

La comparecencia clave

Mariano Moreno Pavón está citado esta semana en la Comisión de Investigación del Senado y también en sede judicial, donde deberá responder por su papel en la gestión económica del partido. "El día clave para él es el jueves", ha explicado Méndez. "Ya compareció antes como presidente de Enusa y se mostró muy nervioso. Ahora tendrá que acudir sí o sí, porque no está investigado y no puede acogerse al derecho a no declarar".

Según el periodista, si su declaración resulta evasiva o contradictoria, podría acabar abriendo una nueva línea de investigación: "Si vemos que no da explicaciones muy concretas, puede ser que ante el Tribunal Supremo decida hablar y tire de la banda", ha concluido.