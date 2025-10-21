Después de que el Tribunal Supremo haya iniciado el camino para investigar la posible financiación irregular del PSOE, citando a declarar al gerente del PSOE y a la trabajadora que decía tener un cajón lleno de billetes, el PP ha anunciado que este asunto centrará buena parte del interrogatorio a Pedro Sánchez en la comisión Koldo del Senado.

"Tiene que explicar cómo llegaba tanto dinero en metálico a la sede nacional del partido y cómo esos billetes acababan en el escritorio del que era su mano derecha", trasladan desde la formación, en referencia a José Luis Ábalos y los maletines llenos de dinero que habrían acabado en su despacho. "Su silencio sobre este asunto no es tolerable cuando una empresaria ya ha admitido en sede judicial llevar 90.000 euros en bolsas a Ferraz por orden de Aldama", destacan en el PP.

El presidente intentará darle la vuelta a la situación y dar un mitin exculpatorio, lo que le resultará difícil tras el cerco impuesto por el Supremo, que apunta ya a una posible financiación irregular del PSOE. Este asunto pondrá en aprietos al presidente, que deberá responder también por el resto de escándalos que le rodean.

Los gerentes del PSOE, Mariano Moreno y Ana María Fuentes, comparecerán en la Cámara Alta antes de que lo haga Sánchez, el próximo jueves 23 de octubre. Aunque pueden acogerse a su derecho a no declarar, si optan por responder a las preguntas podrían colocar al presidente en una situación comprometida, ya que se les interrogará por los sobres con dinero en efectivo.

Obligación de decir la verdad

El PP recuerda que el presidente tendrá la obligación de decir la verdad o, de lo contrario, puede incurrir en un delito penal de falso testimonio, justo como le ha ocurrido a Santos Cerdán, que suma otra causa a su historial de procesos judiciales abiertos por haber negado en el Senado sus vínculos con Koldo García.

Relacionado El Supremo ya atisba indicios de financiación irregular en el PSOE

Sánchez admitió haber cobrado en metálico del PSOE "en alguna ocasión", pero sigue sin justificar esos cobros. El PP le exige presentar el extracto bancario de su partido que acredite el origen legal de ese dinero. "A día de hoy, no hay ningún papel que descarte su existencia y sí un montón de pruebas que apuntan en esa dirección", señalan en el partido de Alberto Núñez Feijóo.

"El dinero del PSOE ya es objeto de análisis judicial en el Supremo, y por eso preguntaremos a Pedro Sánchez, su exgerente y la trabajadora de Ferraz en la comisión de investigación del Senado", añaden, después de que la portavoz en el Senado, Alicia García, ya avanzara que parte de las preguntas al presidente irán encaminadas a esclarecer la caja B del PSOE.