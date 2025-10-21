El Gobierno sugiere vetar a Mazón del funeral de Estado de la DANA

El Gobierno presiona al presidente valenciano, Carlos Mazón, para que no asista al funeral de Estado por las víctimas de la Dana, previsto para el 29 de octubre, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que se vio obligado a abandonar Paiporta entre abucheos ciudadanos tras pronunciar su polémica frase, "si necesitan ayuda que la pidan", sugiere que Mazón se abstenga de acudir, amparándose en la "voluntad" y "respeto" de las víctimas, aunque se compromete a cursar la invitación conforme marca el protocolo.

"No me corresponde decir quién tiene que ir o no tiene que ir, pero creo que es fundamental respetar y escuchar a las víctimas", ha declarado la ministra portavoz, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por la posible asistencia del presidente del Partido Popular al homenaje a las 229 víctimas mortales, principalmente en la provincia de Valencia. En privado, fuentes de Moncloa deslizan que, en opinión personal, Mazón no debería acudir.

"Creo que es un día para estar y para acompañar a las víctimas, saben que este acto se está haciendo completamente con las asociaciones de las víctimas", ha insistido la ministra Alegría. Unas palabras similares a las que pronunció el ministro Félix Bolaños diciendo que veía "lógico" que las víctimas de la Dana no quieran que Mazón "aparezca" por el funeral de Estado.

Moncloa no ha definido aún qué miembros del Gobierno asistirán al funeral de Estado, mientras instrumentaliza el acto como cortina de humo para victimizarse ante la citación del presidente Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, fijada para el 30 de octubre.