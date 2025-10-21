El Senado prohíbe los pagos en efectivo para dietas tras el escándalo de los sobres Ábalos

El Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, ha decidido a través de la Mesa de la cámara alta poner fin a los pagos en metálico que cobraban los funcionarios y los senadores por los gastos en los viajes de las delegaciones internacionales a raíz de la polémica por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que destapó sobres de dinero en efectivo para el exministro e imputado José Luis Ábalos.

Con este cambio, a partir de ahora, el abono de las dietas por desplazamiento en viaje oficial que tengan derecho senadores y funcionarios se realizará mediante transferencia bancaria, dado que, actualmente, "se ha convertido en la forma habitual de realizar cualquier pago", según han comunicado fuentes parlamentarias a Europa Press.

Hasta ahora, los pagos por dietas se realizaban en efectivo con el objetivo de "facilitar" a los senadores y funcionarios la disponibilidad de fondos para subvenir los gastos derivados de los desplazamientos oficiales de forma inmediata y siempre antes de que el se efectuara el viaje. Pero con el escándalo de Ábalos este fenómeno va camino de desaparecer.

Como añadido, la cámara alta sostiene que siempre ha hecho estos pagos en efectivo "de forma completamente transparente" y de acuerdo con la normativa de ejercicio del gasto: "para cada pago se instruye un expediente económico previo, en el que constan todos los elementos relevantes del mismo (destinatario, concepto, días del viaje, cuantía, etc.) y el pago material en metálico es el acto final de dicho expediente".