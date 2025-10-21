La Asociación de Fiscales denuncia: "Es incompatible ser fiscal general del Estado y estar investigado"

El presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, ha denunciado en el programa de esRadio, La noche de Cuesta, que Álvaro García Ortiz siga al frente de la Fiscalía General del Estado pese a estar imputado y a dos semanas de sentarse en el banquillo.

"El problema es que nosotros lo dijimos desde el principio, es decir, es incompatible ser fiscal general del Estado y estar en una situación de investigación", ha afirmado Miguel Pallarés. "La situación se hace absolutamente insostenible cuando ya dentro de muy poco tiempo el fiscal general del Estado, que representa a nuestra institución, se va a sentar en el banquillo acusado de la presunta comisión de un hecho delictivo", ha añadido en el programa.

Pallarés ha recordado que su asociación ha solicitado hasta en dos ocasiones que García Ortiz no presidiera el Consejo Fiscal. "A pesar de que los seis vocales también lo habían solicitado, el señor García Ortiz ha tenido a bien decir que no hay ninguna norma que impida presidir el Consejo Fiscal, que las instituciones tienen que funcionar con regularidad y que, por tanto, se sigue adelante. Y eso es lo que ha hecho", ha señalado.

"El ciudadano no merece que un fiscal investigado siga en activo"

En este sentido, el presidente de la APIF ha citado expresamente el artículo 145 del Reglamento del Ministerio Fiscal, que "obliga a cualquier fiscal que se le abre juicio oral por cualquier hecho delictivo a ser suspendido provisionalmente de sus funciones".

"El ciudadano no merece que un fiscal se siente en el estrado y esté desarrollando su labor como fiscal", ha recalcado. Por ello, ha subrayado que "no tiene ningún sentido que si eso es aplicable a cualquiera de nosotros no lo sea también al fiscal general del Estado".

Nombramientos que "arrastran a la institución"

Respecto a los 15 nombramientos aprobados por García Ortiz en el Consejo Fiscal, Pallarés ha explicado que "de los 15 cargos, 12 han sido prácticamente renovaciones y solamente se presentaba un candidato, con lo cual había poco margen de maniobra. Y en los tres restantes tampoco ha sido ninguna cosa del otro mundo".

Sin embargo, el problema, ha dicho, "es que no puede continuar la institución como si no pasara nada". "Eso está arrastrando la institución a un deterioro que yo creo que no lo merece", ha advertido.

"Una situación completamente anómala"

Pallarés ha insistido en que el hecho de que García Ortiz mantenga el mando directo sobre los fiscales durante su juicio oral genera "una situación de funcionamiento de la Fiscalía completamente anómala". En este sentido, ha señalado en varias ocasiones que "no podemos normalizar lo que no es normal".

"Si él no se aparta del cargo, cualquier fiscal que actúe en ese procedimiento, sea la teniente o sea cualquier otro, tiene como superior jerárquico, no inmediato pero sí superior, al propio Fiscal General", ha explicado.

"El tiempo colocará a cada uno en su sitio"

Sobre las polémicas internas dentro de la Fiscalía, Pallarés ha evitado valorar comportamientos concretos. "No puedo entrar en el comportamiento que puedan tener profesionales que son compañeros", ha afirmado. "Yo creo que el tiempo, de esta manera, colocará a cada uno en su sitio", ha sentenciado finalmente el presidente de la asociación.