La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, desbarra: "Nadie duda del origen del dinero del partido"

La diputada del PSOE, Montse Mínguez, que la semana pasada protagonizó un polémico momento durante la sesión de control al ponerse a grabar con su móvil a la bancada del PP (algo prohibido por el Reglamento), ha vuelto a tropezar este martes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces al hablar sobre la posible financiación irregular del partido.

"Nadie duda del origen del dinero del Partido Socialista porque las liquidaciones de los gastos, y lo hemos dicho, del partido socialista salen de los bancos", aseguraba en respuesta a la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, que afirmaba, tras el auto del Tribunal Supremo, que "la financiación irregular sobrevuela Ferraz". "Y están declarados y están auditados y estamos controlados por el Tribunal de Cuentas", añadía Mínguez.

Sin embargo, tal y como desveló Libertad Digital, el Tribunal de Cuentas desoye las peticiones aprobadas por el Congreso para fiscalizar al PSOE y sus socios. Este organismo está presidido por Enriqueta Chicano, colocada a propuesta de Santos Cerdán y con el acuerdo del PP de Pablo Casado. La imagen de los sobres con billetes arrojaron dudas sobre una posible la financiación irregular en la que profundiza ahora el Supremo.

Pese a estos indicios, Mínguez ha repetido en varias ocasiones que "nadie duda del origen del dinero del PSOE", y ha presumido de "colaborar" con la Justicia. Ha repetido también el mantra que vienen diciendo los dirigentes del PSOE desde que se conoció el último informe de la UCO: que acredita que no había financiación irregular. Algo que no hace en ningún caso.

Sin rastro de documentación

De hecho, el PSOE no ha sido capaz hasta ahora de mostrar los tickets o justificantes bancarios que demuestren de dónde procedía el dinero en efectivo, quién cobró por ese método y por qué se saltaron la prohibición de Hacienda de no superar pagos de 2.500 euros. El presidente, Pedro Sánchez, admitió haber recibido dinero por esta vía "en alguna ocasión" pero la secretaria del partido llamada a declarar por el TS declaró que los pagos eran por transferencia.

Las dudas, por tanto, sobre el origen de esos billetes persisten todavía, especialmente después de que la empresaria Carmen Pano admitiese haber entregado 90.000 euros en bolsas en la sede de Ferraz. Sobre todo esto tendrán que declarar los gerentes del PSOE en el Senado el próximo jueves y también el propio Sánchez la próxima semana.