Yolanda Díaz se sincera en el Senado: "Queda Gobierno de Corrupción para rato"

La sesión de control al Gobierno en el Senado de este martes ha protagonizado un momento parlamentario difícil de ver: la bancada popular se ha levantado a aplaudir efusivamente a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha cometido dos lapsus en menos de un minuto. En primer lugar, ha atribuido una frase "a un dirigente del PP" que en realidad corresponde a la exministra socialista Carmen Calvo y, en segundo lugar, se ha lucido aseverando que "queda Gobierno de corrupción para rato".

El encontronazo ha tenido lugar después de que la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, haya preguntado a Díaz si dejará el Ejecutivo ante los indicios que siguen sucediéndose y que apuntan a la financiación irregular del PSOE o, si por el contrario, seguirá tapando la corrupción de sus socios de Gobierno. "La respuesta es sí", ha espetado la titular de la cartera de Trabajo y Economía Social sin descifrar a cuál de las dos opciones se refería.

Es entonces cuando, ante la insistencia de García en que contestase a la pregunta que le había referido, Díaz ha cometido dos tropiezos en menos de 60 segundos. "¿Usted se acuerda, señora García, de una frase que profirió alguien en España que decía 'el dinero público no importa que no es de nadie'? Fue un dirigente del Partido Popular", ha dicho la vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez generando la burla y los aplausos en la bancada popular. Las risas en la Cámara Alta se deben a que esa frase la dijo en realidad la socialista Carmen Calvo en 2004, cuando ejercía como ministra de Cultura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Queda Gobierno de corrupción"

En este marco, el presidente del Senado, Pedro Rollán, se ha visto obligado a paralizar el turno de palabra de la ministra y, una vez calmada la banca del PP, esta ha proseguido con un discurso un tanto inconexo. "Queda Gobierno de corrupción para rato; sigan así y no gobernarán jamás", ha apostillado Yolanda Díaz.

De nuevo, ante este nuevo tropiezo dialéctico de Díaz, la bancada del PP se ha puesto en pie y ha aplaudido la intervención de la ministra, que se ha mostrado aireada mientras la mayoría absoluta de los populares en la Cámara Alta se ha hecho notar mediante las risas y los comentarios de los senadores.

"Sinceridad no les falta"

Al siguiente turno de palabra, el senador popular José Antonio Monago, ha contestado irónicamente a Díaz antes de realizarle su pregunta a la titular de Defensa, Margarita Robles. "Reconozco, señora Robles, que eso no lo va a poder superar", ha espetado el que fuera presidente de la Junta de Extremadura. Por su parte, la diputada y vicesecretaria del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha expresado en un mensaje de la red social X su reconocimiento a la ministra: "Sinceridad no les falta…".

De este modo ha comenzado la sesión de control al Ejecutivo en el Senado este martes, que precede a la del miércoles en el Congreso. Antes de este incidente en la Cámara Alta, la socialista Concha Andreu ha tomado posesión del cargo de vicepresidenta segunda del Senado, que anteriormente ocupaba el recientemente fallecido Guillermo Fernández Vara.