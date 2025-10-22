La diputada y vicesecretaria del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha retomado su anterior encontronazo con el ministro de Justicia en el Congreso, en el que Félix Bolaños evitaba calificar a Nicolás Maduro como dictador, preguntándole a la dirigente popular si ella condenaba las dictaduras de Francisco Franco y Jorge Rafael Videla. "Yo condeno las dictaduras de Franco y de Videla, ¿usted condena la de Maduro?", le ha espetado la diputada del PP a Bolaños, que ha evitado responder.

De hecho, el ministro ha intentado poner el foco en los próximos comicios electorales y en las tendencias que auspician una subida de Vox, no tan clara como la ha descrito el dirigente socialista. "No se haga usted ilusiones, el Gobierno que pronto ustedes serán igual supone el mayor chasco de la historia de la democracia para el PP en 2027 cuando Vox les engulla", ha espetado el ministro del PSOE evitando por todos los medios condenar la narcodictadura de Nicolás Maduro, a la que se encuentra fuertemente vinculado el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

En este marco, Álvarez de Toledo ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez criminalice a las dictaduras no por serlo, sino según le convenga electoralmente, realizando una "condena selectiva" de los totalitarismos, ya sea "por cobardía o por conveniencia". "Usted odia a la verdad tanto como al que discrepa", le ha dicho antes de recriminarle que fuese secretario de ética en Ferraz "cuando los sobres volaban" haciendo referencia a la posible financiación irregular del PSOE urdida por José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre y Santos Cerdán; todos ellos, pesos pesados de la formación de PSánchez.

Bolaños, "servidor de Abascal"

Además, ha desenmascarado que, aunque los dirigentes de la formación socialista critiquen constantemente lo "ultra" que les parecen las posiciones de Vox, en realidad intentan engrandecerlos para atacar al PP en una especie de pinza entre el PSOE y los de Santiago Abascal. Así, ha llamado a Bolaños "fontanero de Sánchez y servidor de Abascal" al intentar dar alas a Vox: "Como saben que van a perder, buscan que no gane el PP". "Espero que le paguen bien y, por supuesto, en efectivo", ha sentenciado Cayetana Álvarez de Toledo en su intervención en la Cámara Baja.

Por su parte, Bolaños ha vuelto a lanzar exabruptos a la bancada del PP acusando al partido de Alberto Núñez Feijóo de ser "ultras" en connivencia con Vox y les ha advertido que, según él, si asumen las posiciones de los de Abascal acabarán desapareciendo. Por último, ha terminado su intervención gritando —como ya es habitual— y con una sonrisa de oreja a oreja después de no haber contestado a ninguna de las preguntas que le ha realizado Álvarez de Toledo: "¡GRACIAS!".