"Cacicada" de Gómez de Celis contra Jaime de los Santos por llamar "puteros" a los socialistas

El vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha seguido la estela marcada por su compañera de filas, Francina Armengol, de retirar del Diario de Sesiones los calificativos que utiliza la oposición contra el Gobierno y le resultan incómodos. Mientras sustituía a la presidenta de las Cortes en el transcurso del Pleno, ha optado por eliminar las palabras del diputado del PP, Jaime de los Santos, que llamaba a algunos miembros del PSOE "puteros".

"El PSOE es el que aplaude a una condenada por enaltecimiento del terrorismo, abandonan a las víctimas de ETA y a las víctimas de la violencia machista", comenzaba diciendo De los Santos en su interpelación a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en referencia al escándalo de las pulseras antimaltrato. "Los socialistas que son feministas y a la vez están plagados de puteros", añadía, reprochándole "dejarse utilizar por el aprendiz de sátrapa", en alusión a Pedro Sánchez.

Concluida la sesión de control, pedía la palabra la diputada del PSOE, Montse Mínguez, para quejarse por el término "puteros" y reclamar que se retire del Diario de Sesiones, petición que era rápidamente atendida por De Celis. Mínguez hacía incluso referencia a dos escritos presentados por su grupo ante la Mesa del Congreso reclamando retirar calificativos similares en anteriores ocasiones.

La secretaria general del grupo popular, Macarena Montesinos, intervenía después para recordar que la Mesa no puede adoptar ese tipo de decisiones y que ambos escritos habían sido rechazados por unanimidad, atendiendo también a la recomendación de los servicios jurídicos de la Cámara, dado que no corresponde al órgano Rector revisar las intervenciones durante los plenos. A pesar de esto, De Celis optó igualmente por atender la petición de Mínguez y retirar del Diario de Sesiones las palabras pronunciadas por De los Santos.