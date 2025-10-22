"Por tercera vez, ¿de dónde salía el dinero en efectivo de Ferraz?", le ha interrogado la secretaria general de Vox en el Congreso, Pepa Millán a Bolaños, que ha salido por la tangente asegurando que Vox y PP son "ultras y machistas" y que "España son las mujeres y los jóvenes" que "no quieren" eso.
El ministro de Justicia ha vuelto a gritar en el Congreso al terminar su intervención con una sonrisa de oreja a oreja: "¡GRACIAS!". Todo ello, después de lanzar exabruptos a la bancada del PP en los que acusaba a la formación de Feijóo de "ultras".
La diputada del PP ha repasado la "condena selectiva por cobardía o conveniencia" que realiza el Gobierno de Sánchez con las diferentes dictaduras. "Usted odia a la verdad tanto como al que discrepa", le ha dicho antes de recriminarle que fuese secretario de ética en Ferraz "cuando los sobres volaban". "Espero que le paguen bien y en efectivo", ha aseverado le ha dicho al "fontanero de Sánchez y servidor de Abascal", ya que Bolaños busca engrandecer a Vox: "Como saben que van a perder, buscan que no gane el PP".
"Yo condeno las dictaduras de Franco y de Videla, ¿usted condena la de Maduro?", le ha espetado la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que la semana pasada le espetó a la vicesecretaria popular que si ella condenaba a estos dictadores al preguntarle por Maduro.
Por su parte, el ministro de Justicia ha evitado hablar sobre Maduro y tildarlo de dictador y ha espetado que Vox "engullirá" al PP en el año 2027.
La diputada popular Cuca Gamarra ha criticado la proposición de elección de vocales que ha la bancada socialista asegurando que "los jueces tienen que elegir a los jueces". Por su parte, Bolaños ha tergiversado el informe de la Comisión de Venecia como ya hiciese este martes en el Senado. Algo que ya hizo con el informe de la citada comisión sobre la Ley de Amnistía.
"Es absolutamente vergonzoso que utilice una enfermedad para hacer política", le ha recriminado la vicesecretaria del PP Cuca Gamarra a la titular de Hacienda.
La ministra de Hacienda ha intentado vincular todas y cada una de sus respuestas a la bancada popular haciendo referencia a la crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía. La dirigente socialista se enfrentará a Juanma Moreno en los próximos comicios autonómicos, si bien sigue liderando el Ministerio de Hacienda al tiempo que realiza su labor de oposición en Andalucía.
"¿Señora Montero, no será usted la verdadera fontanera del PSOE?", le ha preguntado el diputado del PP Elías Bendodo a la ministra de Hacienda después de hacer un repaso por las personas de las que se ha rodeado que se encuentran vinculadas a prácticas ilícitas. "No se lo cree usted", ha respondido Montero escueta antes de recibir de nuevo el reproche de Bendodo por lo que, a su juicio, ha sido una respuesta chulesca de Montero: "Qué altiva es usted; tiene que ser altiva y chula pero con los puteros de su partido"
La ministra socialista de Hacienda ha apelado al mal menor amparándose en la imputación del exministro Cristóbal Montoro para responder a Juan Bravo: "No pasaré a la historia como Montoro".
"Será la ministra del infierno fiscal y la ministra que siempre estuvo en gobiernos rodeados de corrupción", le ha espetado Bravo a Montero.
"Cuando les falte el dinero no van a reducir gasto, le van a meter la mano en el bolsillo a los autónomos", le ha recriminado el diputado del PP Juan Bravo a la ministra de Hacienda después de decir que el Gobierno "ha rectificado no por convicción" sino por electoralismo al ver "el hartazgo" de los mismos.
"¿Está permitiendo los insultos si son socialistas?", le ha preguntado Ester Muñoz a la presidenta del Congreso después de los exabruptos cometidos por la bancada socialista. En otro orden de cosas, ha respondido a las palabras de María Jesús Montero –que le ha achacado la crisis de los cribados en Andalucía— asegurando que no va a obtener "ni una lección" de los que aprobaron el asalto a RTVE el día después de la DANA de Valencia. Además, le ha recriminado que la ministra de Igualdad siga en su puesto después de la crisis de las pulseras.
Alrededor de 40 años después de la muerte del dictador Francisco Franco, EH Bildu ha aseverado que el mayor problema que existe hoy día son los "discursos fascistas" y los supuestos homenajes a Franco que habrá, según ha dicho, el mes que viene, con la conmemoración de su muerte, el 20 de noviembre.
"Señor Sánchez, jamás perdonaremos que haya permitido que la mujer que señalaba a personas desde su periódico para que ETA los asesinara haga este tipo de discursos en esta cámara, qué asco", ha sentenciado la portavoz del PP en el Congreso sobre el discurso de Mertxe Aizpurua.
"Este es el Gobierno de la democracia que más ha hecho por los autónomos", ha espetado el líder de los socialistas amparándose en las ayudas a autónomos y pymes que se dieron en la pandemia y que venían diseñadas y pagadas por la Unión Europea.
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado que el presidente del Gobierno ha lanzado la idea de quitar el cambio de hora para dejar de hablar de "lo que quita el sueño a la gente", como la asfixia que, según ella, sufren los autónomos por los impuestos o el difícil acceso de la vivienda de los jóvenes.
El líder de los populares ha tildado de "vergüenza" la política de Vivienda de la ministra Isabel Rodríguez –cuya dimisión ha sido pedida por Sumar— y ha preguntado directamente por la supuesta financiación ilegal del PSOE. "Responda, sí o no", le ha exigido Feijóo a Sánchez. "No", ha respondido escueto el secretario general de los socialistas.
"Usted es un campeón en lapsus", ha asegurado el líder de los socialistas refiriéndose a cuando Feijóo dijo que George Orwell había escrito 1984 en ese mismo año cuando en realidad había sido escrito en 1948. "¿Es que eso no es un lapsus sino incultura?", se ha cuestionado.
"No va de cambiar nombres, va de cambiar políticas", ha espetado el portavoz de ERC en el Congreso después de que Sumar haya pedido la dimisión de la ministra de Vivienda.