El PP fuerza al Gobierno a presentar los Presupuestos de 2026

El Partido Popular ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para aprobar un conflicto de atribuciones con el Gobierno, con el objetivo de obligar al Ministerio de Hacienda a presentar cuanto antes el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 ante las Cortes.

Desde el PP argumentan que el Gobierno está incumpliendo sus obligaciones institucionales al retrasar la presentación de las cuentas públicas, mientras el Ejecutivo defiende que aún no se dan las condiciones necesarias para su tramitación.