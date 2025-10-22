Azcón avisa a Vox de que comete "un error garrafal" al vincular los presupuestos y la expulsión de su asesor

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este martes que el presupuesto autonómico de 2026 es "más importante que un asesor de Vox", en respuesta a la formación de Santiago Abascal, que ha anunciado que no negociará las cuentas del año próximo con el PP. La decisión de Vox llega después de que Azcón pidiera el cese de un asesor del grupo parlamentario de la formación por publicar en redes sociales mensajes contra la inmigración que generaron polémica. Finalmente, Vox decidió cesarle este lunes.

Azcón ha defendido que "teníamos razón cuando le hemos exigido a Vox la expulsión de este trabajador de su grupo parlamentario. Había hecho unas declaraciones que eran racistas e incompatibles con los valores democráticos y lo normal era que se expulsara".

Azcón también ha señalado que "no tiene sentido, no es comprensible ni tiene ninguna razón de ser" la postura del partido de Abascal, insistiendo en que "el presupuesto que va a negociar la vida de los aragoneses no puede estar condicionado a los errores de Vox ni a los problemas internos que tenga Vox Aragón".

"Si creen que el presupuesto de la Comunidad Autónoma se condiciona en su negociación a un asesor de Vox, cometen un error garrafal", ha advertido Azcón, añadiendo que "Vox comete el error de decir que no va a negociar los presupuestos por condicionarlos a un asesor y van a tener que explicarlo".

Corrupción del PSOE

"Yo lo que quiero es seguir aprobando un presupuesto para esta Comunidad Autónoma y es Vox quien tiene que dar explicaciones sobre por qué un asesor de Vox va a condicionar el presupuesto que va a mejorar la vida de todos los aragoneses", ha reiterado. Además, ha dicho que "lo que está pasando hoy en España, lo que está pasando en Aragón, es que se habla de la financiación en negro del Partido Socialista, se habla de fontaneros del Partido Socialista que hacen guerra sucia contra jueces, contra fiscales, contra la Guardia Civil, se habla de las desigualdades y, sin embargo, Vox se dedica a hacerle oposición al Partido Popular en Aragón".

Sobre los próximos movimientos, Azcón ha dicho que con "Vox nunca se sabe, por lo tanto vamos a esperar acontecimientos, espero que recapaciten", ha instado."Nosotros vamos a seguir el plan: vamos a presentar unos presupuestos y es evidente que llamaremos a negociar a todas las formaciones políticas", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha afirmado que Azcón no ha presentado todavía el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026 porque "Feijóo no le deja". Nolasco ha explicado que su grupo mantiene una actitud de prudencia y espera a que el Ejecutivo registre las cuentas para poder valorarlas, y ha subrayado que Vox está dispuesto a dialogar sobre medidas concretas y acuerdos puntuales que beneficien a los aragoneses.

Asimismo, desde Vox no descartan apoyar los presupuestos si finalmente se presentan, siempre que incluyan propuestas como rebajas fiscales, mejoras en sanidad o apoyo a las familias y al sector agrícola, ámbitos que el partido considera prioritarios para la región.