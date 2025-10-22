Ketty Garat: "Santos Cerdán y la responsable de pagos del PSOE mintieron en sede judicial"

La periodista de The Objective, Ketty Garat, ha denunciado en el programa La noche de Cuesta, de esRadio, que tanto el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como la responsable de pagos en Ferraz, Celia Rodríguez, ofrecieron declaraciones falsas en sede judicial en el marco de la causa derivada de la querella que el exministro José Luis Ábalos presentó contra ella y que fue archivada.

La periodista ha asegurado que ambos comparecieron ante el juez en 2023, en el contexto de esa denuncia, por informaciones publicadas en noviembre de 2021. Según Garat, las declaraciones de Cerdán y Rodríguez no se ajustan a la verdad, y en ellas se niega un sistema de pagos en efectivo que, de acuerdo a los documentos aportados por la UCO, sí habría existido dentro del partido.

"Se miente en sede judicial"

Garat ha sido rotunda: "Estas dos personas mienten en sede judicial: Santos Cerdán y Celia Rodríguez". En relación con la declaración de esta última, la periodista sostiene que negó que se realizaran pagos en efectivo, asegurando que los gastos solo se abonaban por transferencia bancaria, cuando, según Garat, eso "no era así". La periodista afirma que esta contradicción se puede comprobar en el vídeo completo de la declaración, que The Objective publicó íntegramente el pasado 5 de octubre.

Garat subraya que en esos vídeos, difundidos con anterioridad al reportaje publicado por El País, se aprecia cómo Celia Rodríguez niega prácticas que ahora se confirman. También señala que el medio citado ha ofrecido fragmentos seleccionados, pero no la integridad de las comparecencias judiciales.

Implicaciones directas de Santos Cerdán

Respecto a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, Garat señala que su papel dentro de la estructura financiera del partido era mayor del que él mismo reconoció en sede judicial. En concreto, se refiere a una conversación recogida en el informe patrimonial de la UCO, en la que Celia Rodríguez solicita autorización a Cerdán para un gasto de 2.000 euros destinado al conductor de un vehículo.

Garat recuerda además que Cerdán fue quien colocó a Ana María Fuentes como nueva gerente del PSOE tras el cese de Mariano Moreno, y que esta introdujo un nuevo sistema de control de gastos dentro del partido, basado en un doble chequeo: la presentación simultánea de la factura del establecimiento y del extracto de la tarjeta de crédito.

"Contamos en 2021 que el cese fue por los gastos de Ábalos"

La periodista insiste en que su medio ya publicó en noviembre de 2021 que el cese de Mariano Moreno como gerente del PSOE se debió a los "gastos desorbitados" de José Luis Ábalos. Añade que esa información incluía el papel de Ana María Fuentes como impulsora de un cambio normativo interno para frenar irregularidades en los reembolsos.

Garat afirma que Celia Rodríguez confirmó en sede judicial que Fuentes envió un correo a toda la estructura del partido estableciendo esta nueva normativa. Sin embargo, vuelve a recalcar que mintió en lo relativo a los pagos previos realizados por el PSOE y al procedimiento habitual anterior a ese cambio.

Vídeos no facilitados por el juzgado

Según ha señalado Garat, su medio no pudo acceder al vídeo de la declaración judicial de Mariano Moreno porque el juzgado no lo facilitó, algo que considera "curioso". Aun así, considera que la información publicada demuestra que hubo ocultación deliberada de la operativa económica del partido: "Sabíamos de dónde procedían todas las informaciones, incluidas aquellas que en su momento no pudimos contar".

"Vamos a ver si se atreven a mentir otra vez"

En referencia a las próximas comparecencias ante el Tribunal Supremo, Garat cuestiona si los implicados mantendrán la misma versión: "No sé si se atreverán a mentir otra vez ante el más alto tribunal de la Administración de Justicia", ha dicho.

Aunque no acusa directamente a Mariano Moreno de haber mentido, sí considera que "no dijo toda la verdad". Y concluye: "Quien miente una vez, puede mentir dos".