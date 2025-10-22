El eurodiputado Luis Alvise Pérez se encuentra inmerso en un proceso que podría dejarle sin el argumento estrella por el que se presentó a los comicios europeos de junio de 2024, en los que aseguró que necesitaba llegar a la Eurocámara para adquirir inmunidad y publicar unos audios que harían caer al Gobierno de Pedro Sánchez —unos audios que ni están, ni se les espera—. Esta inmunidad ahora le podría ser despojada a petición del Tribunal Supremo, que se encuentra investigándolo, entre otros supuestos delitos, por la supuesta financiación ilegal de su partido, Se Acabó La Fiesta (SALF).

Ha sido este miércoles cuando la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado en sesión plenaria que ha recibido el suplicatorio emitido por el Supremo a través de la comisión de Asuntos Jurídicos. En este marco, ha resaltado que es el momento de que esta comisión pida cualquier información o explicación que considere al eurodiputado.

Una vez analizados los argumentos tanto del eurodiputado como del Supremo, se procederá a su votación en el Europarlamento si finalmente considera que el órgano judicial debe seguir investigando a Alvise. En estos momentos, las pesquisas quedan paralizadas por la inmunidad de la que disfruta el líder de SALF, que no le permite al juez encargado de instrucción del caso seguir indagando sobre si él habría cometido el presunto delito.

En caso afirmativo, el suplicatorio se votaría en el próximo Pleno y, si es aprobado —algo probable teniendo en cuenta que Alvise se encuentra en el Grupo de No Adscritos y no tiene alianzas en la Eurocámara— los órganos judiciales podrían seguir con sus pesquisas y, en caso de que así lo consideren, llamar a Pérez a juicio oral.

Las cuatro causas de Alvise

Aunque se conoce que Alvise está bajo lupa en cuatro causas diferentes, Metsola no ha especificado sobre qué causa se ha aprobado el procedimiento para quitarle la inmunidad. Algo que ha pedido el Supremo, al menos, en dos ocasiones; la última de ellas la pasada semana, cuando el magistrado Sánchez Melgar pidió el cese de su inmunidad para poder investigar la supuesta financiación ilegal de SALF. Este caso hace referencia a los 100.000 euros que recibió del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo con los que habría buscado beneficios fiscales en caso de que Pérez llegase a tener algún tipo de influencia en el Congreso.

De los cuatro procesos judiciales que Alvise tiene abiertos, uno es referente a la supuesta financiación ilegal de su agrupación de electores; otro a la demanda por acoso que le interpusieron los dos eurodiputados que fueron en sus listas; el tercero se debe a la difusión de una fotografía que, según el líder de SALF, mostraba una prueba PCR de detección del COVID-19 del exministro de Sanidad Salvador Illa —que posteriormente admitió falsa—; y, el cuarto, a un presunto acoso en redes sociales a la fiscal delegada para delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.

Alvise presentó el pasado domingo 12 de octubre su partido a nivel nacional confirmando que se postularía como candidato a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales.