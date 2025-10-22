La UCO detecta pagos en una cuenta ligada a Ábalos que tumban la coartada del PSOE

La UCO está analizando una a una las cuentas de José Luis Ábalos. Y se ha percatado de un detalle que anula la coartada del PSOE y del propio Pedro Sánchez, que ya ha reconocido la posibilidad de haber recibido sobres con dinero en fajos procedentes del partido. Una de las cuentas de un hijo de Ábalos tiene ingresos tramitados por Koldo García Izaguirre que se corresponden con supuestos gastos en uno de los momentos más delicados para el partido: el periodo electoral de 2023.

Uno de los movimientos, por ejemplo, se corresponde con un ingreso a favor de Carlos Ábalos efectuado el 31 de mayo de 2023. Eran los meses de las elecciones de ese año y, en concreto, tres días después de las autonómicas y dos días después de que Sánchez convocara las generales por sorpresa. El pago de Koldo fue de 700 euros para compensar un gasto de similar importe. Pero se hizo vía bancaria, no en mano. Eso sí, el ingreso de Koldo en CaixaBank para saldar la deuda se hizo en 14 billetes de 50 euros, los conocidos como "folios".

La propia entidad bancaria reflejó, como se puede ver en la foto que incluye Libertad Digital, la anotación siguiente: "Concepto del ingreso: JL Ábalos". Y "detalle del ingreso: 14 billetes de 50 euros = 700 euros". Más abajo se incluye otro detalle más en el justificante: "Disponibilidad del ingreso en efectivo sin sobre: disponible durante el mismo día de la recepción de la orden".

El día de ese pago fue el 31 de mayo de 2023. Y la hora tampoco es muy normal para ser operaciones habituales o estrictamente profesionales: "21:12:58". Traducido: fuera de las horas de actividad de cualquier oficina o empresa normal.

Transferencias a su hijo y la madre de éste

La UCO ha realizado la siguiente anotación sobre los movimientos de la cuenta de Ábalos en la que recibía este dinero: Carlos Ábalos Martínez y María África Martínez Gómez –la madre de este hijo del exministro–: A las cuentas bancarias de uno de los hijos de Ábalos y la madre de éste, se han transferido un total de 40.657 euros. De la información financiera disponible se desprende que estos fondos se corresponderían con el abono de la pensión que Ábalos satisfacía a su hijo, Carlos.

Pero hay más: "Por un lado, en la cuenta nº ESXXXXXXXXXXXXX43

titulada por Carlos Ábalos se han transferido un total de 21.836€. Por otro, en la cuenta nº ESXXXXXXXXXXXXX26 –titulada por María África Martínez– se ingresaron un total de 18.821 euros. Resulta significativo observar que, a partir del año 2019, se produce una disminución en las transferencias efectuadas por este motivo, registrándose un nuevo incremento de dichas salidas en el año 2024".

Pero todo eso nada tiene que ver con los pagos en 2023 y en pleno periodo electoral, que es justo cuando surge el otro ingreso en billetes de 50 euros por parte de Koldo García Izaguirre con destino al hijo de Ábalos.

Mensajes intercambiados entre Ábalos y Koldo

Para colmo, la UCO ha detectado los mensajes correspondientes a esas fechas entre Ábalos y Koldo. Y Koldo comunica al exministro el ingreso del dinero con un mensaje "perdón por la tardanza". A lo que Ábalos contestó con un escueto "gracias".

Sea como sea, queda claro que hubo pagos que se saldaron vía banco, que se introducían en el banco por medio de una serie de billetes de 50 euros y que el encargado de hacer la tramitación del dinero era Koldo García Izaguirre.

Y por esas fechas, Ábalos fue introducido de nuevo en las listas oficiales del PSOE y Koldo mantenía todo el contacto con Santos Cerdán.