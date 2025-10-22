Montero defiende a Bildu ante el "¡qué asco!" de Ester Muñoz

La sesión de control ha dejado uno de los momentos más graves que se recuerdan en el Congreso, cuando el Gobierno ha salido en defensa de Bildu por "representar a los ciudadanos", mientras exigía al PP "respetar la democracia". El rifirrafe lo protagonizaban la portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz, y la vicepresidenta, María Jesús Montero, después de que Merche Aizpurúa exigiera a Pedro Sánchez aplicar la Ley de Memoria Democrática.

Aizpurua llegaba a hablar de "ultras", "fachas", "nazis" o "encapuchados" para reclamar al Gobierno "ponerles fin" aplicando la norma que prohíbe todos los símbolos franquistas, a lo que el presidente respondía elogiando el legado de José Luis Rodríguez Zapatero por la Ley de Memoria Histórica que se aprobó durante su mandato, y que fue precursora de la que está vigente en la actualidad. Sánchez anunciaba, además, que en noviembre se publicará en el BOE un listado de referencias franquistas para que sean eliminadas.

Montero defiende a Bildu y ataca al PP

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, recogía el rifirrafe en su turno de interpelación a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para denunciar "la vergüenza" y "el asco" que supone para la Cámara oír a Bildu hablando de memoria, a lo que la vicepresidenta respondía saliendo en defensa de Aizpurua asegurando que "es una representante de los ciudadanos". Por contra, acusaba al PP de "no respetar la democracia".

La tensión iba en aumento hasta el punto de que Muñoz tenía que pedir a la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, que aplacara a la bancada socialista porque estaban profiriendo insultos al PP mientras daba un sonoro aplauso a Bildu. Una petición que caía en saco roto y, a pesar de la cual, la portavoz del PP volvía a salir en defensa de las víctimas del terrorismo, pese al revuelo provocado por el PSOE. Montero respondía con su habitual mantra: "Cuando no tienen argumentos se dedican a manosear a las víctimas del terrorismo", concluía.

"La democracia se respeta y también a las víctimas que lucharon por la libertad en España", le reprochaba la portavoz del PP, a lo que Montero reivindicaba los muertos del PSOE asesinados por ETA, a pesar de que acababa de defender a Bildu y atacar a los populares. La bancada socialista no cesaba de aplaudir a Aizpurúa mientras insultaba a Muñoz.