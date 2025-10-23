El exgerente del PSOE calla en el Senado por "respeto" al TS y la oposición dice que "alarga una sombra de dudas"

Mariano Moreno, el ex tesorero del PSOE implicado en los pagos en metálico, ha optado por el silencio durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Los socialistas afirmaban enfrentarse a esta cita "tranquilos" y "sin preocupación" antes de saber que Moreno se acogería a su derecho a no responder a las preguntas de los senadores. Una estrategia que, previsiblemente, seguirá esta tarde la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, también citada ante la Cámara Alta.

"No hay ningún género de dudas sobre mi compromiso de colaboración con esta comisión. He sido convocado por el Tribunal Supremo para declarar en calidad de testigo el próximo 29 de este mes. Por respeto al Supremo daré las explicaciones pertinentes a dicho Tribunal y me abstendré hoy de darlas aquí, una vez dadas allí estaré en plena disposición de esta comisión para ampliar o responder cualquier información sobre mi etapa como gerente del PSOE", ha manifestado al inicio de la sesión, en respuesta a las preguntas de la senadora de UPN, Mar Caballero, especialmente crítica con la postura adoptada por el presidente de Enusa.

Caballero, que ha asegurado no encontrar "el sentido" a que Moreno rehusara responder a las preguntas de los senadores, le ha reprochado que la comparecencia de este jueves en el Senado representaba una ocasión idónea para aclarar si Koldo acudía a Ferraz todas las semanas "con dinero en metálico", tal como sostiene Víctor de Aldama. "La verdad es una, poco problema hubiera tenido usted en decirla hoy aquí, mañana en el Supremo y pasado donde haga falta", ha espetado la senadora, antes de añadir que "con la verdad puede ir usted a todos los sitios".

Ante un Moreno atento, tomando notas de manera constante mientras intervenían los senadores, Caballero le ha inquirido si su silencio responde a una estrategia para "ganar tiempo" y así "preparar su discurso para el Tribunal Supremo" o que "se lo preparen". Como primera cuestión, sin obtener respuesta, la senadora de UPN le ha deslizado "quién le ha asesorado para no intervenir en esta comisión". "Usted verá, pero deja mucho que desear y alarga una sombra de dudas sobre su actitud hoy", ha recriminado Caballero con tono severo. Una crítica a la que se ha sumado el senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, quien le ha interpelado directamente sobre si "ha recibido alguna instrucción del presidente del Gobierno o de miembros de su equipo" antes de acudir a la comisión.

Financiación irregular del PSOE

Los partidos de la oposición, pese al silencio del compareciente, han mantenido todas las preguntas que apuntan a la implicación del ex tesorero del PSOE en el pago de sobres con dinero en efectivo a José Luis Ábalos y Koldo García, tal como recoge el informe de la UCO. También han cuestionado la recepción en la sede de Ferraz de grandes cantidades de dinero en metálico, que la empresaria Carmen Pano ratificó en esta Cámara, afirmando haber transportado bolsas con 90.000 euros.

Sobre la financiación irregular, el senador del Partido Popular Salvador de Foronda le ha insistido directamente, preguntándole "si existe o no financiación irregular". "Míreme a la cara, si es usted tan amable", le ha instado Foronda, mientras el compareciente permanecía absorto, escribiendo y tomando nota de todas las declaraciones, como ha hecho durante toda la jornada, que incluso le ha obligado a pedir más folios. En esta ocasión, y de forma excepcional, Moreno ha encendido el micrófono para subrayar que "daré las respuestas a esta y a la demás cuestiones primero ante el Tribunal Supremo y después, de haber comparecido ante ese tribunal, si esta comisión me vuelve a citar, con mucho gusto vendré a responder a sus preguntas". A ello, el senador del PP ha replicado que tras su comparecencia ante el Alto Tribunal ya no comparecerá "en calidad de testigo sino como investigado".