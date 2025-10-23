Cómo no, en República Dominicana. En concreto, en Playa Bávaro, Punta Cana. Allí es donde le recomendó un hotel Koldo García Izaguirre a José Luis Ábalos para pasar una estancia en el mismo país que tantas veces ha atraído al Falcon presidencial usado por Pedro Sánchez y que tantos ríos de tinta ha levantado porque la trama tenía allí su sede de blanqueo de dinero. El hotel es, por supuesto, un cinco estrellas con todo el lujo del mundo y ubicado a escasos kilómetros de la urbanización del Cocotal en la que está demostrado que el hermano de Koldo se veía para mover dinero de la trama.

El hotel es el Iberostar Selection Bávaro Suites. Un hotel que se anuncia con la frase "vacaciones 5 estrellas con todo incluido en Playa Bávaro". El hotel se describe de la siguiente manera: "Iberostar Selection Bávaro Suites es un hotel 5 estrellas ubicado al pie de los 15 km de arena blanca de Playa Bávaro. Habitaciones preparadas para toda la familia en un resort único, concebido como un pueblo caribeño entre vegetación tropical".

El hotel recomienda a sus clientes cuidarse: "Cuídate en nuestras instalaciones deportivas que incluyen un gimnasio de 3 plantas. Disfruta una oferta gastronómica con más de 12 posibilidades diferentes y un SPASensations con diferentes salas de masaje". Y, si eso no es suficiente, "juegas al golf en nuestro campo de 18 hoyos —referencia de la zona— diseñado por P.B. Dye".

Opciones eco-lujo

O, si buscas algo más lujoso aún, pues…: "¿Algo muy especial? Nuestro vivero de corales, en el que, a través del movimiento Wave of Change, trabajamos para conocer y proteger estos ecosistemas vitales".

Porque el hotel tiene "ubicación privilegiada frente a la zona más bonita de Playa Bávaro. Actividades diarias para niños y piscina de juegos. Ambiente pintoresco con exuberantes jardines tropicales. Todo Incluido con 6 restaurantes de especialidades. Star Café abierto las 24 horas. Protección y restauración de arrecifes de coral".

La recomendación

Imposible quejarse. Por eso, de cara a una posible estancia en el país que tanto gusta a los miembros del PSOE, Koldo le recomendó este paraíso: "Estaba buscando hoteles en Iberostar y pensé que podías estar interesado. Echa un vistazo".

Los informes de la UCO ya han acreditado que la trama Koldo se reunía en el paraíso residencial de Cocotal en República Dominicana para hacer entregas de dinero en efectivo. Cocotal Golf & Country Club o Palma Real Villas es una de las comunidades residenciales más prestigiosas en Bávaro-Punta Cana, junto al hotel recomendado por Koldo para Ábalos.

Según la propia descripción del Cocotal, es "un lugar mágico en el Caribe en el que se puede disfrutar al vivir en un verdadero paraíso. Se trata de un espacio completamente seguro, privado y con diferentes actividades a su alrededor para pasar los mejores días en la República Dominicana o establecer su hogar formalmente".

Y uno de los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) detalla que "de septiembre de 2021 a septiembre de 2022, se han localizado referencias a pagos de dinero en efectivo de Víctor de Aldama a Koldo García que se producirían a través de Joseba García (hermano de Koldo).

En concreto, se observa como Joseba le pide a su hermano Koldo el teléfono del chófer de Aldama, José Albeiro Valencia. Sin embargo, su participación es significativamente más importante desde septiembre de 2021, donde se va a observar como Joseba va a reunirse con Aldama con una periodicidad mensual, siguiendo en todo momento las instrucciones que le daba su hermano Koldo y dichas reuniones tendrán como fin la entrega de dinero en efectivo".

Los encuentros

"El 20 de septiembre de 2021, Joseba se reunió con Aldama en la Calle Maudes de Madrid. Al mes siguiente, se reúnen nuevamente, en concreto el 27 de octubre. Las reuniones a finales de mes, son recurrentes durante un año. Mientras transcurre la reunión entre Joseba y Aldama, de manera simultánea, su hermano Koldo le da indicaciones sobre lo que tiene que decir o callar. Joseba le dice: ‘Será Albeiro el que me lo dé, le vi una vez con ese coche’. Tras dicha reunión, al día siguiente Joseba se dirige nuevamente a las oficinas de Aldama, entrevistándose con Piedad (secretaria de Aldama), y tras intercambiar unos mensajes con Aldama, éste le indica: ‘Pasa a las 11 si no estoy lo dejó aquí a Piedad y listo’", añade ese informe.

"Al día siguiente Joseba le dice que está llegando y Aldama le dice que: ‘Hasta las 11 no llega eso’. Seguidamente, Joseba preguntaba "tú estarás para que me digas lo otro". El segundo de los mensajes trataría de unos viajes que va a realizar Joseba a República Dominicana para recibir dinero en efectivo para su hermano Koldo. Tras hablar con Aldama, Joseba le dice a su hermano Koldo: ‘Confirmado domingo’. Dicho mensaje, posiblemente haga referencia a un posible vuelo a República Dominicana. Horas más tarde, concretamente a las 18:12 horas, Joseba indicaba a Koldo: "Te voy a matar que marrones me metes", apuntó la UCO.