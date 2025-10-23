La gerente del PSOE, entre evasivas, no aclara cuánto dinero en efectivo ha recibido Pedro Sánchez del partido

Ni confirma, ni desmiente y se contradice en varias ocasiones. Este ha sido el resumen de la comparecencia de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que no ha arrojado luz sobre las cuentas del partido. Después de que el presidente del Gobierno reconociera haber cobrado en efectivo del PSOE "en alguna ocasión", Fuentes no ha querido detallar qué importe en metálico o por transferencia ha recibido el secretario general de la formación, Pedro Sánchez.

Durante la sesión, Fuentes ha insistido en que no ha habido "ningún pago en efectivo que no esté documentado" en la contabilidad del partido, aunque ha sostenido que desde su departamento "vigilan que los procedimientos se cumplan, pero no controlan todo el dinero que pagan a cada persona". Tras esta declaración, y preguntada por el senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, la compareciente no ha sabido responder a la pregunta de "quién lo controla". "Pues esto va al departamento administrativo financiero y se pagan las remesas", ha señalado. Gordillo ha insistido en preguntar por el "responsable" de ese departamento a lo que Fuentes se ha remitido "el director financiero" para tras un balbuceo para finalizar afirmando "Manuel Casado", tras haberlo escuchado por parte de los senadores socialistas presentes. Una situación que recuerda a la declaración del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, en los Juzgados de Badajoz, cuando dijo desconocer la ubicación de la Oficina de Artes Escénicas de la que era jefe.

Fuentes, en todo caso, ha reconocido que "la información entregada al Tribunal Supremo era la que está en la contabilidad, pero que puede que haya gastos dentro de equipos que no se hayan remitido al Supremo", dejando abierta la posibilidad de que existan irregularidades en Ferraz. También ha asegurado que la UCO "en ningún momento les ha solicitado la contabilidad".

"Yo creo que no hay una caja B", ha respondido la gerente del PSOE a la senadora de UPN, Mar Caballero. Una afirmación que posteriormente se ha visto obligada a rectificar, rechazando esta declaración de forma rotunda y asegurando que no existe ni caja B ni financiación irregular en el partido. Fuentes ha puesto como ejemplo la solicitud de una remesa de "20.000 euros" en metálico fuera de campaña electoral. "Cuando vemos que nos quedamos sin límite para la caja para ir a comprar a la frutería que tengamos que preparar un acto y nos falte algo o a comprar agua que no tengamos antes de que lo traiga el proveedor. Ese tipo de pagos. Cuando ya no queda dinero en la caja, volvemos a iniciar el procedimiento y se vuelve a pedir otra remesa de efectivo", ha explicado.

Los senadores de los partidos de la oposición han acusado a Fuentes de tomarse esta comparecencia "a broma" después de que exaltos cargos del partido, como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, estén siendo investigados por prácticas irregulares e incluso en el caso de Cerdán en prisión preventiva. "Mire dónde están", ha advertido el senador del Partido Popular, Gerardo Camps.

Fuentes ha negado que su puesto se lo hubiera adjudicado Cerdán, remitiéndose a reiterar que fue asignada por unanimidad por decisión del Comité Ejecutivo Nacional. Tampoco ha visto "incompatible" combinar el puesto como directora de la oficina de cumplimiento normativo en funciones y de gerente del partido, "teniendo en cuenta que la primera tiene que ejercer control y supervisión sobre la otra", como ha apuntado Camps.

Esta comparecencia se ha producido tras la cita del exgerente del partido y actual presidente de Enusa, Mariano Moreno, que se ha negado a hablar.