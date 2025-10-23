Mazón diluye su presencia en el Congreso por la dana: irá antes a las Cortes Valencianas y al Senado

El presidente valenciano, Carlos Mazón, ha sido citado el próximo 17 de noviembre en la Comisión de la dana del Congreso de los Diputados pero su intención es acudir antes a la que se celebra en las Cortes Valencianas y a la del Senado, según ha podido saber Libertad Digital. De esta forma rebajaría mucho el impacto mediático de declarar en la Cámara Baja, donde la izquierda controla el proceso.

Es una forma de arrebatar al PSOE, Sumar o Compromís el uso de esta comisión con fines políticos, ya que no se ha puesto en marcha la comisión hasta un año después de la catástrofe, haciéndolo además coincidir con el primer aniversario de lo ocurrido. La citación de Mazón después del funeral de Estado del próximo jueves 29 de octubre facilita a la izquierda poder agitar este asunto durante semanas.

Se baraja la posibilidad de concentrar las tres citas que deberá atender Mazón en el mes de noviembre. Cabe incluso la posibilidad de que el presidente aproveche su presencia en Madrid el día 17 para ir el mismo día al Senado, como hizo también la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que compareció hace un año en el Congreso por la mañana y justo después acudió por la tarde al Senado, rebajando el impacto de sus declaraciones en la Cámara Alta.

En vísperas del primer aniversario de la catástrofe, Mazón ha mostrado su disposición a acudir a la comisión de las Cortes Valencianas "cuanto antes" para declarar, al igual que en el Senado, lo que apuntala más aún la idea de que lo hará antes del próximo 17 de noviembre.

Obligación de decir la verdad

Ninguna de estas instituciones ha fijado todavía una fecha para su declaración, pero se tendrá en cuenta la disponibilidad del presidente valenciano, como ocurre con todos los comparecientes. De ahí que se baraje la opción de dar un impulso a los plazos, una vez se ha conocido el día en el que deberá acudir al Congreso.

En la comisión del Senado han declarado hasta ahora perfiles de carácter técnico para conocer lo ocurrido durante la riada y las obras que habrían podido prevenir la catástrofe. En las próximas semanas empezarán a declarar los responsables políticos, no sólo el presidente valenciano, sino también la exministra Ribera, ahora comisaria europea. Ambos están incluidos en la lista de comparecientes aprobada hace meses.

Como ocurre con el resto de comisiones que se celebran en las Cortes, aquellas personas que son citadas tienen obligación de asistir y decir la verdad o podrían incurrir en un delito penal de falso testimonio. En el caso de las Cortes Valencianas sólo tienen obligación de asistir los cargos autonómicos, no los estatales o locales, de ahí que ningún ministro o el propio presidente del Gobierno vayan a acudir.