Ridículo del Ministerio de Educación: atribuye una frase falsa a Einstein que ataca a la escuela y tiene que borrarla

Nueva polémica en la comunicación institucional del Gobierno. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha difundido este miércoles en su cuenta oficial de la red social X una imagen con la cita "La educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela", atribuyéndosela al científico Albert Einstein.

La frase no figura en los registros académicos de The Yale Book of Quotations ni de The Oxford Dictionary of Quotations, ni en los Einstein Archives Online, donde se conservan más de 80.000 documentos del físico alemán. Se trata de una cita de autor desconocido que circula desde hace décadas en entornos educativos, sin rastro documental.

Por lo tanto, el Ministerio de Educación ha atribuido una frase a Einstein que no es de Einstein que, además, deja en evidencia a la enseñanza pública obligatoria en las escuelas, de la cual el Ejecutivo de Pedro Sánchez hace gala cada vez que tiene la ocasión. Algo que ha causado el ridículo en redes sociales, donde los usuarios se han lanzado a ironizar con la metedura de pata del Ministerio, que se ha visto obligado a recular y borrar el mensaje. Ni siquiera han difundido una rectificación.

Esta acción de comunicación fallida forma parte de las partidas de promoción institucional que gestiona la Subdirección General de Información y Publicaciones. La titular del departamento, Pilar Alegría, ministra desde 2021 y portavoz del Gobierno desde 2023, no ha aclarado el origen de la cita ni su atribución a Einstein.

El Portal de Transparencia detalla que el Ministerio de Educación destina cada año entre 300.000 y 500.000 euros a campañas de comunicación y redes sociales.

Polémica comunicativa en cadena

El error del Ministerio de Educación llega apenas días después de otra controversia similar: una campaña del Ministerio de Vivienda, dirigida por Isabel Rodríguez, que fue retirada tras la oleada de críticas por su tono humorístico sobre la crisis habitacional.

Aquel spot mostraba a un grupo de personas mayores obligadas a compartir piso en el año 2055, una propuesta que generó indignación entre los espectadores por banalizar la dificultad de acceso a la vivienda.

El propio ministerio justificó la acción como una defensa de las políticas públicas en materia de vivienda, pero el anuncio acabó siendo eliminado tras su difusión inicial. Las dos campañas, con estilos distintos pero ambos financiados con fondos públicos, han reabierto el debate sobre la falta de control y coherencia en la comunicación institucional del Gobierno.