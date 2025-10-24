Ábalos, su familia y Koldo viajaron a República Dominicana a todo lujo justo después del cese del exministro

El cese de José Luis Ábalos como ministro de Pedro Sánchez se registró el 10 de julio de 2021. Y, unos días después, la forma de asumir la pérdida del cargo por parte del exnúmero dos del presidente del Gobierno fue un viaje a República Dominicana a todo lujo y por medio de la gestión de la trama. Koldo García Izaguirre fue el encargado de enviar el plan de viaje y la reserva con todo tipo de detalles al exministro. Se trató de un viaje con un coste de 13.206 euros en el lujoso hotel Iberostar Selection Bávaro Suites y con todo tipo de lujos incluidos.

El embarque del vuelo de ida era "preferente". A la vuelta ni siquiera era necesario facturar en el aeropuerto: "Facturación directa desde el hotel para el vuelo de regreso. Factura tus maletas en el lobby del hotel y recógelas directamente en el aeropuerto de Madrid". El alojamiento, por encima de lo reservado –y es de suponer que de lo pagado–: "Iberostar Selection Bávaro: Ventajas ABSOLUT: Alojamiento en habitación de superior categoría a la reservada".

El viaje se reservó para nueve personas entre las fechas 31 de julio de 2021 –tres semanas después del cese de Ábalos– y el 7 de agosto. Y entre los viajeros estaban José Luis Ábalos, su entonces mujer Carolina Perles, dos hijos de ambos, Koldo García Izaguirre, otro hijo de Ábalos –Carlos– y tres integrantes de la familia de Ignacio Palomo.

Un viaje lleno de lujos

El trayecto contaba con "sala VIP, fast track en aeropuerto, recogida preferente de las maletas a la llegada a República Dominicana, menú gourmet a bordo, set comfort a bordo con wifi, refrescos gratis durante el vuelo, pulsera absolut, holiday planner en destino, White Sunset exclusiva Newblue con bebidas premium incluidas, descuentos en centros comerciales y restaurantes, junior suite superior para algunos de los viajeros y junior suite para el resto, traslados privados y asistencia en destino".

Precio total: 13.206 euros, un precio que resulta más que ajustado para el nivel del viaje, el destino, hotel, lujo incluido en cada detalle y, por supuesto, el número total de personas –nada menos que nueve turistas disfrutando de todo ello–.

Y si eso es llamativo, no lo es menos el pago realizado, según Koldo, por Ábalos. Y es que la UCO ha cruzado la reserva del viaje con las conversaciones incautadas a la trama y el 23 de julio de 2021, es decir, apenas una semana antes, Koldo remitió el siguiente mensaje a Ábalos: "BBVA: Para confirmar el pago de 8.857,5 EUR realizado con tu tarjeta **XX08 en El Corte Inglés Venta a Distancia utilice el código XXXXXX".

El viaje, cómo no, fue a República Dominicana. En concreto, a Playa Bávaro, Punta Cana. Porque allí es donde le recomendó un hotel Koldo García Izaguirre a José Luis Ábalos para pasar una estancia en el mismo país que tantas veces ha atraído al Falcon presidencial usado por Pedro Sánchez y que tantos viajes de la trama provocó porque tenían allí su sede de blanqueo de dinero. El hotel es, por supuesto, un cinco estrellas con todo el lujo del mundo y ubicado a escasos kilómetros de la urbanización del Cocotal en la que está demostrado que el hermano de Koldo se veía para mover dinero de la trama.

El hotel del viaje

El hotel es el Iberostar Selection Bávaro Suites. Un hotel que se anuncia con la frase "vacaciones 5 estrellas con todo incluido en Playa Bávaro". El hotel se describe de la siguiente manera: "Iberostar Selection Bávaro Suites es un hotel 5 estrellas ubicado al pie de los 15 km de arena blanca de Playa Bávaro. Habitaciones preparadas para toda la familia en un resort único, concebido como un pueblo caribeño entre vegetación tropical".

El hotel recomienda a sus clientes cuidarse: "Cuídate en nuestras instalaciones deportivas que incluyen un gimnasio de 3 plantas. Disfruta una oferta gastronómica con más de 12 posibilidades diferentes y un Spa Sensations con diferentes salas de masaje". Y, si eso no es suficiente, "juegas al golf en nuestro campo de 18 hoyos –referencia de la zona– diseñado por P.B. Dye". O, si buscas algo más lujoso aún, pues…: "¿Algo muy especial? Nuestro vivero de corales, en el que, a través del movimiento Wave of Change, trabajamos para conocer y proteger estos ecosistemas vitales". Porque el hotel tiene "ubicación privilegiada frente a la zona más bonita de Playa Bávaro. Actividades diarias para niños y piscina de juegos. Ambiente pintoresco con exuberantes jardines tropicales. Todo Incluido con 6 restaurantes de especialidades. Star Café abierto las 24 horas. Protección y restauración de arrecifes de coral".