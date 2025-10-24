El enfado mal disimulado de Sánchez ante las preguntas de los periodistas: "Hala, ya tenéis el corte"

Pedro Sánchez compareció a altas horas de la noche en Bruselas tras la reunión del Consejo Europeo y respondió a preguntas sobre lo debatido en la cuestión y el gasto en Defensa en la OTAN, pero lo más llamativo de la rueda de prensa se produjo cuando al presidente se le preguntó por su relación con Junts y sobre si se va a reunir con Carles Puigdemont.

Sánchez aseguró en primer lugar que respeta "el funcionamiento interno de cualquier partido, faltaría más", pero después ha querido señalar que todos los compromisos a los que ha llegado el PSOE con Junts están avanzando: "Lo que está en manos del Gobierno de España estamos cumpliendo –ha dicho–, lo que está en manos de otros estamos trabajando para que se cumpla".

Sin embargo, la siguiente pregunta ya ha provocado un enfado muy mal disimulado del presidente: "¿Cuántas veces vais a preguntarlo, pero si he respondido no sé cuántas veces?" ha contestado cuando se le ha mencionado su posible reunión con el expresidente fugado de la Generalidad.

"Os queréis llevar ese titular, queréis preguntar para que yo diga tal –ha seguido el presidente– si lo he dicho mil veces". Acto seguido, se ha preguntado: "¿Para qué hemos aprobado una Ley de Amnistía? Para normalizar las relaciones con los interlocutores políticos, por supuesto esas reuniones se producirán, ¿cuándo? Pues cuando toque" ha dicho Pedro Sánchez, que ha rematado: "Ala, ya tenéis el corte", tras lo que, sorprendentemente, algunos periodistas han empezado a reír.