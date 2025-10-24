"El Hiyab es violencia, es cárcel. Hipoteca nuestro futuro inmediato como país"

Hanan Serroukh nació en Barcelona pero sus raíces están en Marruecos, el país del que llegaron sus padres a España a finales de los 60. Ella les recuerda totalmente adaptados a la cultura occidental e integrados en la Barcelona de entonces donde no había otro remedio, porque no había muchos más inmigrantes.

Su infancia ha sido la de cualquier niño de su edad: Veía los payasos de la tele, la Cometa Blanca, iba al colegio, a sus clases extraescolares … Pero todo cambia cuando su padre fallece y su madre recibe una oferta de matrimonio de Marruecos. Ese hombre resulta ser un salafista que no ve con buenos ojos la libertad de Hanan. La sacan del colegio y a ella, que sólo había visto rezar a su abuela, le conciertan un matrimonio forzoso con un hombre mucho más mayor …

Hanan se refugia en las cuatro paredes de su habitación y la canción de Alaska "A quién le importa". Esa letra es la que le da fuerzas para dejar todo lo que conocía hasta el momento y emprender una huída.

Coge un tren hacia Gerona pero allí le intercepta la GC y le envía a un centro de menores. Ella crece en ese entorno, sin una figura de apego, sin un referente y con la certeza de lo que está ocurriendo en paralelo en el entorno de su madre. El salafista ha ido creando una corriente radical y ha puesto en pie la primera mezquita de Cataluña, la de Figueras; todavía hoy cuna del germen radical en la región.

Para entonces, Hanan ha crecido, ha salido del centro y ha encontrado su camino aprovechando su experiencia en los centros para crear la Asociación Punto de Referencia y ayudar a otros jóvenes ex tutelados como ellas, una vez que el sistema les escupe a la calle sin un lugar a donde ir. Pronto se da cuenta de que la administración ha construido un entramado en torno a la gestión de los centros que es imposible sortear. Y así sigue siendo hasta nuestros días.

También aprovecha sus raíces y todo lo que ha aprendido sobre cómo se instala el salafismo dinamitando una vida normal para convertirse en mediadora sociocultural y crear ya en el 96 el primer grupo de trabajo sobre MENAS. "Ya entonces los familiares nos daban todos los datos y documentación de los menores para poder tramitarles la residencia". Como ha explicado en Es la Mañana de Federico, "la solución no es su tutela, si no la repatriación a sus países de origen".

Tal y como desvelaba Saladhin en el primer capítulo de esta sección, Hanan coincide en que "hay un choque cultural", en que "son jóvenes con una integración muy difícil".

Cómo será su trabajo entonces que la política se fija en ella. Y ella en la política. En cómo el independentismo aprovecha el caladero de voto musulmán a costa de dar poder al salafismo. De hecho, uno de los interlocutores del equipo de Artur Mas, era el salafista que se había casado con su madre.

Sabe detectarles. De hecho, en uno de sus primeros trabajos estudiando a los menas, trazan la ruta desde el Magreb a España y se dan cuenta de que la ruta siempre tiene como nexo Santa Coloma. Allí había un imán, que organizaba partidos de fútbol y se escudaba en la labor social que hacía con los chicos. Sin embargo, ella en seguida lo descubre y da aviso al Ayto que lo deja pasar. Poco después la Guardia Civil desarticularía allí mismo una célula de Al Qaeda. Esto le lleva a un camino de 20 años colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estadocontra el islamismo radical.

En esta entrevista, Hanan aborda el fenómeno de los MENAS, de los matrimonios forzosos que como el suyo aún se están dando en España y por supuesto de cómo el islamismo radical está afincado en nuestro país.

Puedes leer su historia completa en su libro: "Coraje: El precio de la libertad"