El PP ha anunciado que registrará este viernes una Proposición de Ley en el Congreso para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y poder así cambiar la forma de elegir a los miembros del CGPJ. Se trata de dar cumplimiento al acuerdo alcanzado con el PSOE para la renovación de este órgano, en base también a las recomendaciones hechas por la Comisión de Venecia y el informe GRECO.

"Que los jueces elijan a los jueces", es la idea que rige la nueva norma por la que el partido de Alberto Núñez Feijóo propone que, de los 20 vocales, 12 sean elegidos por jueces y magistrados, y ocho por el Congreso y el Senado. De esta forma, la mayoría se designaría al margen de la política, a diferencia de lo que ocurre ahora en una norma aprobada en 1985 por el Gobierno de Felipe González, y que se ha mantenido hasta ahora.

El PP propone que la elección de los 12 miembros que sean designados por sus colegas de profesión se produzca mediante unas elecciones con voto personal, libre, igual, directo y secreto, en una única circunscripción para todo el territorio nacional y mediante una lista abierta. "Bajo este sistema, todos los jueces y magistrados de todas las categorías judiciales pueden votar y todos los jueces y magistrados que no incurran en causa legal de inelegibilidad pueden ser elegidos", señalan.

La propuesta incluye además la prohibición de elegir a jueces o magistrados que hayan ostentado un cargo político, para evitar las conocidas como puertas giratorias entre el Poder Ejecutivo y Legislativo y el Poder Judicial. Es el mismo principio que pretenden aplicar para la Fiscalía, que llegó a ocupar la exministra del PSOE, Dolores Delgado, designada directamente después de haber estado en el Gobierno. El cargo lo ocupa ahora su mano derecha, el fiscal imputado, Álvaro García Ortiz.

La Comisión Europea, en su Informe sobre el Estado de Derecho en España señaló que los jueces "deben ser elegidos por sus pares" y que "las autoridades políticas, como el Parlamento o el Ejecutivo, no deben participar en ninguna fase del proceso de selección". La Comisión de Venecia, el pasado día 13, advirtió de que la única opción del CGPJ que cumple con los estándares europeos es la de la elección de candidatos judiciales "mediante votación entre pares".

A estas advertencias se suma también el Informe GRECO que mostró su "máxima preocupación" por la falta de modificación del sistema de elección, pidiendo que los jueces sean elegidos "por los propios jueces y magistrados". Todo ello a pesar de que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha esgrimido los informes de todas estas instituciones como supuestos avales al Gobierno, lo que ha sido rápidamente desmentido en varias ocasiones.