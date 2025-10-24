El PSOE mantiene el control sobre las cuentas de los diputados pese a su opacidad

El PSOE mantiene en el Congreso el mismo sistema anómalo y opaco que utilizaba en el Senado para pagar las nóminas a sus señorías a través del grupo parlamentario. Un procedimiento que la Mesa de la Cámara Alta, con mayoría del PP, modificó esta semana para evitar especulaciones. Sin embargo, la Mesa presidida por Francina Armengol, con mayoría de PSOE y Sumar, no tiene intención de modificarlo, según ha confirmado Libertad Digital.

Fuentes del entorno de la presidenta trasladan que se "pagan las nóminas en la cuenta que les notifica cada trabajador", sin que la institución confirme a quién pertenece su titularidad. En el caso del PSOE, se abonan todos los sueldos a una misma cuenta, como ha podido saber este medio. Un sistema que la oposición denuncia como "inusual" ya que siembra la sospecha sobre el control del dinero que ejerce el partido. Y es que, según ha confirmado este periódico, los diputados de PP, Vox o Sumar cobran en cuentas bancarias individuales, como ocurre en cualquier empresa.

El Tribunal Supremo requirió el pasado mes de julio al PSOE aclarar el sistema por el que reciben los sueldos sus diputados, después de los informes de la UCO sobre José Luis Ábalos y Santos Cerdán. La formación admitió que cada cargo electo recibe su nómina en una cuenta bancaria del grupo parlamentario y es el propio partido el que después distribuye los sueldos, una vez descontada la aportación voluntaria, a la que se suma otra cuota como la de los afiliados.

Crecen las sospechas

El procedimiento arroja sospechas, especialmente después de que el TS investigue la posible financiación irregular del PSOE, a raíz de la existencia de una caja B. De hecho, Vox exigió investigar esta forma de pago y ha registrado un escrito para que el Tribunal de Cuentas fiscalice también el abono de las dietas a los diputados en las Cortes.

La polémica surgió después de que el PSOE intentara justificar los pagos en efectivo en la sede de Ferraz diciendo que también se realizaban en otras instituciones como el Senado, donde las dietas a los senadores no se abonan por transferencia bancaria. Algo que también ha sido modificado por la Mesa con mayoría del PP esta semana, para cortar de raíz el supuesto argumento empleado por los socialistas.

El problema de los billetes en Ferraz es conocer su origen y saber si esos pagos están justificados a través de tickets o resguardos bancarios. Algo que el PSOE todavía no ha podido demostrar, y donde surge la sospecha de posible corrupción, que ya investiga la Justicia.