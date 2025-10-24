Feijóo deja en manos de Azcón y Guardiola la decisión sobre adelantar elecciones

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este jueves que la decisión de convocar elecciones anticipadas corresponde exclusivamente a los presidentes de Aragón, Jorge Azcón, y de Extremadura, María Guardiola, "por respeto a las competencias autonómicas".

En una rueda de prensa en Bruselas, Feijóo subrayó que los presidentes autonómicos son "la única autoridad política" que puede tomar esa decisión, y advirtió que cualquier especulación al respecto —"aunque sea del presidente de su partido", puntualizó— supone "una falta de respeto" a los extremeños y a los aragoneses.