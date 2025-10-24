La última de Irene Montero: Podemos quiere imponer sanciones por "violencia política de género"

Podemos ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una iniciativa para denunciar la "violencia política de género" contra las mujeres y respaldar a la periodista Cristina Fallarás frente a la "campaña de hostigamiento, acoso y odio" impulsada contra ella. Así la formación de extrema izquierda insta al Gobierno de Pedro Sánchez a condenar estas campañas de "acoso y deslegitimación", a apoyar a la periodista y reconocer y legislar la violencia política como una forma de violencia "machista".

La exministra de Igualdad, Irene Montero, ha explicado que esta campaña no sólo promueve el odio contra Fallarás, sino que tiene fines lucrativos porque Vox en su página web la señala y "de paso" propone afiliarse y pagar una cuota al partido. "Este es un caso de violencia política contra las mujeres, un tipo de violencia que se basa en acciones de hostigamiento de descrédito para intentar que las mujeres dejemos de usar el espacio público. Y en este caso lo están haciendo con Cristina para ir a por todas", ha denunciado Montero.

"Ofensiva reaccionaria machista"

La ex ministra ha incidido en que esta campaña de acoso forma parte de "una ofensiva reaccionaria machista", que también ha puesto el foco en otras periodistas de izquierda como Marina Lobo, Laura Arroyo o Sarah Santaolalla como vía para criminalizar al movimiento feminista.

"Nosotras no vamos a mirar para otro lado ante la violencia política porque el objetivo es silenciarnos a todas", ha enfatizado, para añadir que en la proposición no de ley registrada se pide no dejar sola a ninguna periodista feminista ni a ninguna política que reciba los ataques "de la ofensiva reaccionaria y machista de la extrema derecha".

La iniciativa de Podemos se registra cuando se cumple un año de la dimisión de Íñigo Errejón después de que Fallarás publicara en Instagram varios testimonios anónimos denunciando los comportamientos con las mujeres de Errejón. Fuentes de Podemos han indicado que la coincidencia de las fechas no ha sido programada, sino mera casualidad.