Murcia expone sus grandes ventajas como destino de inversión y emprendimiento

En un momento de incertidumbre económica y de exceso de trabas administrativas a empresarios a nivel nacional, Murcia se coloca como una de las autonomías que más impulso le está dando a la inversión privada, con una estrategia proactiva cuyas líneas maestras se marcan desde la consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, cuya titular es Marisa López Aragón.

Por ejemplo, Murcia es la tercera comunidad española con mayor crecimiento en I+D en la última década, debido a la labor ejecutiva del Instituto de Fomento de Murcia (Info), organismo clave que canaliza las peticiones de empresarios que ven en esta región mediterránea grandes opciones de crecimiento.

Para hablar de las posibilidades de Murcia como destino de inversión y emprendimiento, El Programa de Cuesta ha dado voz en un espacio monográfico a la consejera López Aragón, entrevistada por el propio Carlos Cuesta, y, a continuación en un coloquio moderado por Leticia Vaquero, a representantes del Instituto de Fomento y de la empresa privada radicada en la región.

Durante su entrevista, la consejera ha explicado los motivos por los cuales Murcia se está consolidando como un polo de atracción de inversiones en España, qué tipo de proyectos son los qué predominan, cómo funciona la Unidad de Aceleración de Inversiones, las políticas de moderación fiscal o el apoyo decidido a las startups. A su vez, ha comparado, a preguntas de Carlos Cuesta, los resultados regionales en materia de captación de capital extranjero con el fracaso del modelo seguido por el Gobierno central, al tiempo que ha lanzado una mensaje de apoyo garantizado a los empresarios que apuesten por Murcia.

En el coloquio posterior, Leticia Vaquero ha podido conversar con Fernando Ballesta, jefe del Área de Internacionalización y Captación de inversiones del Instituto de Fomento de Murcia (Info). Ballesta ha analizado las claves del éxito de la Región de Murcia, donde la libertad empresarial, la seguridad jurídica, su buena conectividad y el respaldo administrativo contribuyen a crear el mejor clima para la inversión, a nivel nacional e internacional.

Uno de los mejores ejemplos de apuesta empresarial por Murcia viene de la mano de Nodis, firma gestora del Grupo Moraval, promotora líder en residencias de estudiantes en España. Su CEO, Berta Guillamón, ha desgranado en El Programa de Cuesta, los principales objetivos que tiene en Murcia su empresa gracias a un nuevo proyecto que verá la luz en 2027 y que ofrecerá la mejor de las experiencias a los 260 estudiantes que podrán vivir en una residencia modélica dotada de tecnología, domótica, zonas de estudio y de coworking y gimnasio, en 5.000 metros cuadrados de superficie localizados en el barrio de la Fama. El desarrollo del proyecto de Nodis, ha subrayado Guillamón, no habría sido posible sin el constante apoyo institucional y administrativo del Instituto de Fomento de Murcia en particular y de las políticas a favor del empresario del Gobierno de Murcia en general.