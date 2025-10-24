Sánchez responde a Trump y defiende el compromiso de España con la OTAN

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido al último comentario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el gasto en defensa. Sánchez aseguró que Trump sabe que España no solo cumple con sus obligaciones y capacidades actuales, sino también con "los incumplimientos" heredados de anteriores ejecutivos del Partido Popular.

A su llegada a la reunión del Consejo Europeo en Bruselas, Sánchez se refirió al reproche lanzado por Trump, quien acusó a España de no "jugar en equipo" por ser la excepción entre los miembros de la OTAN al no comprometerse a destinar el 5 % del PIB al gasto en defensa.