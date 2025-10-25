Bombazo: Sánchez habría permitido la financiación ilegal del PSOE

Pedro Sánchez ha salido a la opinión pública a asegurar que no hay ni una prueba de financiación ilegal en el PSOE, pero, a pesar de lo que ha dicho el presidente del Gobierno, Víctor de Aldama en el programa de Antonio Naranjo, en Telemadrid afirmó todo lo contrario.

El empresario ha confesado "que Sánchez se enfadaba si Koldo y Ábalos no le informaban de algún tema de la trama debido al grado de implicación que tenía el presidente en ella". Algo que viene a confirmar lo que, hace unas semanas, explicaba Carolina Perles, exmujer de Ábalos en Telecinco: ¿Sánchez le llegó a decir que si iba por libre".