Las juventudes de la CUP atacan la sede del PP en Valencia: "Manchados de sangre hasta el cuello"

La sede central del Partido Popular de la Comunidad Valenciana sufrió anoche un ataque con pintura roja y pintadas firmadas por Arran.

La sede central del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, en la capital del Turia, fue atacada anoche en un acto vandálico firmado por las juventudes de la CUP.

La fachada de las oficinas de la formación ha sido manchada con pintura roja, arrojada y también aplicada con las manos; además, han aparecido pintadas escritas en catalán en las que se acusaba a los populares de estar "manchados de sangre hasta el cuello" y, finalmente, la firma de los autores del acto vandálico: Arran, las juventudes de la CUP, acompañada de una bandera separatista catalana.

Los propios cachorros del separatismo violento presumían de su ataque en un mensaje en la red X en el que publicaban imágenes tomadas durante las pintadas y relacionaban el hecho con la dana de Valencia, exigían dimisiones y terminaban por decir: "¡Hagamos que caigan!".

No es la primera vez

No es, ni mucho menos, la primera vez que los cachorros de la formación separatista y antisistema atacan la sede de otros partidos, si bien hasta ahora se habían limitado a actuar en Cataluña. Por ejemplo, en febrero de 2022 incluso intentaron asaltar la sede del PP en Barcelona, se supone que en protesta por una multa de 36.000 euros decretada por unos hechos similares en 2017. Finalmente, los vándalos no han podido entrar en las instalaciones, pero llenaron la fachada con carteles en los que acusaban al PP de perseguirles judicialmente.

El propio PP, Vox y en su momento, Ciudadanos han sido los partidos que más han sufrido estos ataques, que llegaron a una intensidad más alta en la época posterior al golpe separatista, cuando estas formaciones denunciaron más de medio centenar de ataques en diferentes sedes de sus partidos en Cataluña en sólo unos meses, con destrozos que iban desde la rotura de cristales, lanzamiento de pintura, huevos y, sobre todo, pintadas en la fachada, tal y como ha ocurrido también en esta ocasión.

En los últimos tiempos, a los partidos constitucionalistas se ha sumado la formación separatista de ultraderecha, Aliança Catalana: en enero de este año, la propia Arran reivindicaba el ataque de un centenar de sus afiliados a las personas que habían montado una pequeña carpa informativa del partido de Silvia Orriols en el barrio barcelonés de Les Corts. En el incidente, cuyas imágenes corrieron por las redes sociales, un militante del partido resultó herido al ser empujado por jóvenes radicales.

Los actos violentos de la izquierda se han podido ver en otras zonas de España, pero lo cierto es que son particularmente habituales en la propia Cataluña y en el País Vasco, todo mientras la misma izquierda se pasa el día denunciando los supuestos "discursos del odio".

