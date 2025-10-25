El PP reclama al Gobierno información sobre la repatriación de los dos etarras de la flotilla

El Partido Popular mueve ficha con uno de los asuntos más sensibles para el electorado del PSOE: Gaza y la flotilla liderada por Ada Colau. Los diputados Pablo Hispán y Belén Hoyo, en nombre del grupo parlamentario liderado por Ester Muñoz, han registrado una batería de preguntas al Gobierno a cuenta de la repatriación de los dos etarras que iban en el barco que fue interceptado por Israel.

Se trata de Itziar Moreno y José Javier Osés, que tuvieron que ser repatriados con fondos públicos en vuelos comerciales, después de que se negaran a regresar en un avión militar del Ejército del Aire. Un dispendio que tuvo que llevarse a cabo a cuenta del bolsillo de los españoles, y por mero capricho, después de lo gastado ya para escoltar a la flotilla.

Por ello, el PP exige al Ejecutivo respuesta por escrito sobre:

1. ¿Cuánto costó el vuelo de los dos antiguos miembros de la banda terrorista

ETA de regreso a España tras su viaje marítimo a Israel?

2. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron al Gobierno a abonar el viaje de

regreso a España a esos dos antiguos miembros de ETA así como al resto de

miembros del viaje a Israel?

3. ¿Va a solicitar el reintegro del coste del viaje de regreso a España de esas

personas?

4. ¿Es ese el protocolo que se sigue con todos los nacionales que tienen

problemas con la justicia de un país y deben ser repatriados?

La flotilla no sólo generó polémica por el conflicto abierto con Israel en pleno choque del Gobierno de Pedro Sánchez por la guerra en Gaza, también generó fricciones entre los propios socios de Gobierno. Un asunto que el Ejecutivo intentó capitalizar electoralmente pero acabó estallándole en la cara cuando Podemos le reprochó la ayuda facilitada a Colau y el resto de miembros por considerarla insuficiente.

Y es que, en un momento de la travesía, el Gobierno les exigió regresar para evitar que conflicto diplomático con Israel fuera a más y ante el riesgo que corrían sus integrantes. El buque de la Armada empleado para escoltarles acabó regresando, lo que Ione Belarra interpretó como un abandono por parte de Sánchez a los miembros de la flotilla. En plena firma de la paz, el Congreso español aprobó además el embargo de armas a Israel, a pesar de ser ya inútil.