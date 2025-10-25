Menú

Zapatero, ¿involucrado en la financiación ilegal del PSOE?: el testimonio que lo confirmaría

Carlos Cuesta habla de la influencia de Zapatero en la presunta financiación ilegal del PSOE.

El Programa de Cuesta

La entrevista de Aldama en Telemadrid dejó varios bombazos que ha recogido y analizado El Programa de Cuesta con Carlos Cuesta a la cabeza. Durante las preguntas que le hicieron, Víctor de Aldama habló de la influencia de Zapatero dentro de la presunta financiación ilegal del PSOE. El empresario ha dejado claro que Sánchez y su antecesor socialista en Moncloa, llevan de la mano esa presunta financiación ilegal.

Por otro lado, Aldama ha destacado los negocios de Zapatero con China y Venezuela. El empresario ha admitido haber estado en reuniones con el socialista y un empresario venezolano en casa del expresidente español en el domicilio de este en Caracas.El empresario se ha referido a Zapatero como un lobbista más por sus negocios en el sector del oro y petróleo.

