Zapatero, ¿involucrado en la financiación ilegal del PSOE?: el testimonio que lo confirmaría

La entrevista de Aldama en Telemadrid dejó varios bombazos que ha recogido y analizado El Programa de Cuesta con Carlos Cuesta a la cabeza. Durante las preguntas que le hicieron, Víctor de Aldama habló de la influencia de Zapatero dentro de la presunta financiación ilegal del PSOE. El empresario ha dejado claro que Sánchez y su antecesor socialista en Moncloa, llevan de la mano esa presunta financiación ilegal.

Por otro lado, Aldama ha destacado los negocios de Zapatero con China y Venezuela. El empresario ha admitido haber estado en reuniones con el socialista y un empresario venezolano en casa del expresidente español en el domicilio de este en Caracas.El empresario se ha referido a Zapatero como un lobbista más por sus negocios en el sector del oro y petróleo.