El jefe de la cloaca es Sánchez: la grabación bomba que lo delata

Libertad Digital ha publicado en exclusiva la denuncia efectuada por el fiscal Ignacio Stampa ante la fiscal superior de Madrid sobre la reunión que mantuvo el pasado mes de mayo con los integrantes de la cloaca de PSOE Leire Díez y Javier Pérez Dolset. En esta denuncia, el fiscal señala directamente a Pedro Sánchez: "El Sr. Pérez Dolset expresó que "cuando salió la imputación de Begoña, Leire le llamó porque el presidente había dado orden de limpiar, sin límite" y que "la situación hay que revertirla, caiga quien caiga, y eso es lo que ha dicho el presidente".

Por su parte, la denuncia también apunta al fiscal general del Estado, que ya está enfrentando un juicio por la filtración del novio de Ayuso: "Me informó de que se iban a tomar todas las medidas necesarias para que "las cosas fueran mejor" de manera que yo volviera a asumir el despacho del "Caso Tándem" y que ella hablaría con el fiscal D. Miguel Serrano para continuar juntos como en la etapa inicial. Tras afirmar que eso era lo que a ella le gustaría, le pregunté si ella hablaba conmigo porque alguien más quería que eso fuese así, a lo que me contestó "siempre es así". Volví a preguntar si sus intenciones las conocía el Fiscal General y me dijo: "va a saber lo que tiene que hacer" .