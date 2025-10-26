Los socialistas dan por hecho que el adelanto electoral en Extremadura es cuestión de tiempo, y por ello han acelerado su maquinaria interna. "Así es la democracia", deslizan fuentes socialistas que, desde la oposición, han actuado junto a Vox para bloquear las cuentas de la presidenta extremeña, María Guardiola.

Hay quienes dentro del partido en Extremadura no descartan que se pueda producir un proceso de primarias, para que el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, no sea el candidato socialista. La hipótesis gana peso tras su controvertida maniobra del pasado mayo, cuando recogió su acta de diputado apenas 24 horas antes de que la jueza Beatriz Biedma ordenara la apertura de juicio oral por la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, dentro de una causa por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Gallardo obtuvo su condición de diputado autonómico tras un auténtico salto de pértiga dentro del partido. Una sucesión de renuncias, las de María de la Cruz Rodríguez Vegazo, Pedro Blas Vadillo, Virginia Borrallo, Juan Francisco Ceballos y María Dolores Fernández, le permitieron alcanzar el puesto 23 de la lista con la que concurrió a las autonómicas de 2023. Un movimiento para beneficiarse del aforamiento en la causa judicial abierta, pese a haber defendido públicamente que no ocuparía su escaño hasta que se cerrase "el caso David Sánchez".

El posible adelanto electoral ha dejado al PSOE descolocado, volcado en su ofensiva política en Andalucía y Castilla y León. En la primera, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, recorre la región en plena ruta territorial, con la vista puesta en "esbozar" una propuesta de reforma de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) que pueda favorecer a la comunidad de cara a la campaña electoral. En la segunda, el foco estará este fin de semana en León, donde el presidente del Gobierno participará junto a varios ministros, entre ellos, la titular de Inclusión, Elma Saiz y el de Transición Digital, Óscar López, además del portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, en unas jornadas que se interpretan como el primer gesto de apoyo oficioso al candidato del PSOE en Castilla y León, y alcalde de Soria, Carlos Martínez.